Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на мореЧемпионат 10:44

Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Несколько дней назад 34-летний Роналду опубликовал фото, на котором он держится за поручни, а за спиной у него море.

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