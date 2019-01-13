Футбол

Хавбек «Анжи» Глебов перешел в «Ростов»
Бомбардир.ру
03:00

«Ростов» объявил о подписании полузащитника «Анжи» Данила Глебова. О сроках контракта российского игрока с донским клубом не сообщается.
Бомбардир.ру03:00

Подробнее о событии

«Ростов» подписал воспитанника «Томи»

Газета.Ru03:07

«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Анжи» Глебова

Советский спорт02:58

Полузащитник «Анжи» Глебов перешел в «Ростов»

Спорт-Экспресс02:57

«Ростов» подписал 19-летнего полузащитника

Матч ТВ02:38

«Ростов» подписал контракт с полузащитником «Анжи» Глебовым

Sport24.ru02:36

«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Анжи» Глебова

Чемпионат02:36

19-летний хавбек «Анжи» Глебов перешел в «Ростов»

Sports.ru03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Футбол

Александр Самедов стал футболистом «Крыльев Советов»

Обновлено в 06:52
Футбол

«Фенербахче» не станет продлевать контракт с Нойштедтером

Как сообщает Fanatik, Фенербахче не будет продлевать контракт с 30-летним защитником.
Обновлено в 05:44
Футбол

Де Хеа подарил Селихову свою футболку

Испанец подарил Селихову майку с автографом.
Обновлено в 07:56
Футбол

Андрей Ещенко: «Буду играть, пока позволяет здоровье»

Если операцию сделали хорошо, а ты правильно восстановился, закачал ногу, то можно играть сколько влезет.
Обновлено в 08:03
Футбол

Атлетико — Леванте 1:0

Обновлено в 03:00
Футбол

Кубок Азии. Сборная Катара разгромила команду Северной Кореи

Встреча 2-го тура группы Е Кубка Азии между сборными КНДР и Катара завершилась победой номинальных гостей со счетом 6:0. Катарцы набрали шесть очков и возглавили группу.
Обновлено в 07:50
Футбол

Полузащитник «Зенита» Жирков надеется вернуться на поле весной

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков выразил надежду вернуться на поле весной, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Обновлено в 07:54
Футбол

Юрген Клопп: «7 очков отрыва от „Манчестер Сити“ ничего не значат»

Обновлено в 03:58
Футбол

Ондржей Ванек: «Не полетел с „Уфой“ на сбор. Тренируюсь с „Уфой-2“»

28-летний полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек не полетел с командой на сбор на Кипр. Футболист тренируется с "Уфой-2".
Обновлено в 07:19
Футбол

Марадона успешно перенес операцию на желудке

Легендарный футболист Диего Марадона успешно перенес операцию в связи с осложнениями после бандажирования желудка (хирургического лечения ожирения), сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Айртон и Ташаев тренируются индивидуально

Футболисты "Спартака" Айртон и Александр Ташаев в воскресенье утром тренируются по индивидуальной программе на сборе команды в Дубае (ОАЭ).
Обновлено в 02:05
Футбол

«Барселона» интересуется Льоренте

Контракт Льоренте со «шпорами» рассчитан до 30 июня этого года, поэтому боссы «Барселоны» рассчитывают приобрести игрока за небольшую сумму.
Обновлено в 03:50
Футбол

Тухель: «Буду спать спокойнее, если в „ПСЖ“ появится новый игрок»

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на трансферную активность клуба в январе.
Обновлено в 03:10
Футбол

Карпин поприветствовал новичков «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поприветствовал новичков команды.
Обновлено в 03:24
Футбол

Маурицио Сарри намерен сохранить Виллиана в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что полузащитник Виллиан необходим клубу. Он является важным игроком команды.
Обновлено в 04:03
Главное