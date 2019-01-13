Футбол
Хавбек «Анжи» Глебов перешел в «Ростов»
Хавбек «Анжи» Глебов перешел в «Ростов»Бомбардир.ру03:00
«Ростов» объявил о подписании полузащитника «Анжи» Данила Глебова. О сроках контракта российского игрока с донским клубом не сообщается.
Бомбардир.ру03:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Футбол
Александр Самедов стал футболистом «Крыльев Советов»
Обновлено в 06:52
Футбол
«Фенербахче» не станет продлевать контракт с Нойштедтером
Как сообщает Fanatik, Фенербахче не будет продлевать контракт с 30-летним защитником.
Обновлено в 05:44
Футбол
Де Хеа подарил Селихову свою футболку
Испанец подарил Селихову майку с автографом.
Обновлено в 07:56
Футбол
Андрей Ещенко: «Буду играть, пока позволяет здоровье»
Если операцию сделали хорошо, а ты правильно восстановился, закачал ногу, то можно играть сколько влезет.
Обновлено в 08:03
Футбол
Атлетико — Леванте 1:0
Обновлено в 03:00
Футбол
Кубок Азии. Сборная Катара разгромила команду Северной Кореи
Встреча 2-го тура группы Е Кубка Азии между сборными КНДР и Катара завершилась победой номинальных гостей со счетом 6:0. Катарцы набрали шесть очков и возглавили группу.
Обновлено в 07:50
Футбол
Полузащитник «Зенита» Жирков надеется вернуться на поле весной
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков выразил надежду вернуться на поле весной, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Обновлено в 07:54
Футбол
Юрген Клопп: «7 очков отрыва от „Манчестер Сити“ ничего не значат»
Обновлено в 03:58
Футбол
Ондржей Ванек: «Не полетел с „Уфой“ на сбор. Тренируюсь с „Уфой-2“»
28-летний полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек не полетел с командой на сбор на Кипр. Футболист тренируется с "Уфой-2".
Обновлено в 07:19
Футбол
Марадона успешно перенес операцию на желудке
Легендарный футболист Диего Марадона успешно перенес операцию в связи с осложнениями после бандажирования желудка (хирургического лечения ожирения), сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Айртон и Ташаев тренируются индивидуально
Футболисты "Спартака" Айртон и Александр Ташаев в воскресенье утром тренируются по индивидуальной программе на сборе команды в Дубае (ОАЭ).
Обновлено в 02:05
Футбол
«Барселона» интересуется Льоренте
Контракт Льоренте со «шпорами» рассчитан до 30 июня этого года, поэтому боссы «Барселоны» рассчитывают приобрести игрока за небольшую сумму.
Обновлено в 03:50
Футбол
Тухель: «Буду спать спокойнее, если в „ПСЖ“ появится новый игрок»
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на трансферную активность клуба в январе.
Обновлено в 03:10
Футбол
Карпин поприветствовал новичков «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поприветствовал новичков команды.
Обновлено в 03:24
Футбол
Маурицио Сарри намерен сохранить Виллиана в «Челси»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что полузащитник Виллиан необходим клубу. Он является важным игроком команды.
Обновлено в 04:03