Футбол
Хавбек «Ахмата» Исмаэл перейдет в ПАОКSoccer.ru 14:09
Хавбек присоединился к грозненскому клубу в 2017 году, за эти два сезона он провел 53 матча за "Ахмат", забил 5 голов и сделал 13 результативных передач. Напомним, ПАОК по итогам сезона стал чемпионом Греции, не проиграв ни одного матча, а также выиграл Кубок страны.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:45, Ашберн
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