Футбол
Хассельбайнк: понимаю, почему «Челси» может назначить ЛэмпардаЧемпионат 22 мая в 09:08
Было сложно, но не так уж плохо. Если они назначат Фрэнка, им нужно дать ему время. Но я могу понять, почему они хотят его позвать, вместе с бывшим тренером молодёжной команды «Челси» Джоди Моррисом, который знает всех молодых игроков, поэтому я понимаю.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Авто
Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска
Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.
Обновлено в 01:47
Наука
Найдена морская вода со времен ледникового периода
Обновлено в 19:52
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Неизвестные расстреляли полицейского в Туле
Нападение на полицейского в Туле подтвердили в областном управлении МВД России, передает ТАСС. Раненого мужчину госпитализировали.
Обновлено в 06:34
Происшествия
«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Экономика
Бастрыкин заработал более 11,5 миллиона рублей в 2018 году
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин за прошлый год заработал более 11,5 миллиона рублей, что на 5 миллионов меньше, чем в 2017 году, следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.
Обновлено в 13:31
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
7 июня Мэй сложит с себя полномочия председателя партии и покинет пост премьер-министра.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено в 20:27
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Общество
Хищные вороны атакуют людей в центре Петербурга
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено в 13:14
Футбол
СМИ: жена Гвардиолы арендовала в Турине автомобиль на год
Кристина Серра, жена наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, два дня назад посетила Турин, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:38
Хоккей
Эркка Вестерлунд: «Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов»
Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Энергетика
Госдеп призвал Туркмению активнее реализовывать потенциал и выходить на газовый рынок ЕС
Оудкирк считает, что это принесет дополнительную конкуренцию на рынок.
Обновлено в 16:33
Игры
Первый контакт: в игре Arma 3 появятся пришельцы
Обновлено в 10:50
Экономика
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49