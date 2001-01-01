Футбол

Хассельбайнк: понимаю, почему «Челси» может назначить ЛэмпардаЧемпионат 22 мая в 09:08

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Было сложно, но не так уж плохо. Если они назначат Фрэнка, им нужно дать ему время. Но я могу понять, почему они хотят его позвать, вместе с бывшим тренером молодёжной команды «Челси» Джоди Моррисом, который знает всех молодых игроков, поэтому я понимаю.
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