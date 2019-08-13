Экономика
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и ЧехииРИА Новости 09:19
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России. Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
Обновлено в 02:52
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО
На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Левадия» расторгла контракт с россиянином, высланным из Эстонии
Эстонский футбольный клуб «Левадия» расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым.
Обновлено в 07:20
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Политика
Reuters назвал нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Стивена Бигана.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Обновлено вчера в 14:47
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено в 10:34
Авто
Ателье Novitec показало свою версию Ferrari 488 Pista
Специалисты тюнинг-компании Novitec смогли форсировать мощность мотора итальянского суперкара до 781 л.с. Одной из главных целей тюнеров из Novitec стало практически незаметное преобразование внешности и без того спортивного и стильного суперкара Ferrari 488 Pista, поэтому дизайнерские «обновки» сразу и не бросаются в глаза.
Обновлено в 08:05
Экономика
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Общество
Казаки планируют создать в Екатеринбурге зоополицию
Обновлено в 04:13
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
В Конгрессе США поддержали протесты в Москве
Демократ Стени Хойер, лидер большинства в палате представителей Конгресса США, поддержал митингующих в Москве.
Обновлено в 04:47
Финансы
Рубль перешел к росту на фоне скачка цены на нефть
Рубль перешел к росту на фоне скачка цен на нефть более чем на 3% - выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:12
Наука
В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет
В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено в 08:31
Наука
Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера
Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Кино
Джимон Хонсу снимется в продолжении «Тихого места»
Американский актер Джимон Хонсу примет участие в съемках нового фильма «Тихое место».
Обновлено в 09:41
Культура
Несколько журналистов радиостанции «Говорит Москва» ушли из коллектива
В редакции отмечают, что основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях.
Обновлено в 09:04
Политика
Владимир Зеленский выполнил обещание и ушел из бизнеса
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Технологии
Эксперты узнали о волне кибератак на российские организации
Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили очередную волну кибератак со стороны известной группировки Cloud Atlas.
Обновлено в 10:15
Кино
В российских регионах пройдёт акция «Ночь кино»
24 августа в регионах России пройдёт акция «Ночь кино», рассказал исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
Обновлено в 10:44