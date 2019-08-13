Финансы
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и РоссииРБК 07:36
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:33, Вашингтон
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Политика
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову
Нарушения и недочеты, выявленные при рассмотрении в ЦИК жалобы Геннадия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, не позволяют удовлетворить требования заявителя.
Обновлено в 08:54
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено вчера в 06:15
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках
Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:05
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика
Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия»
Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 08:41
Общество
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Происшествия
На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес
Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Футбол
Сёмин награжден Орденом Александра Невского
Обновлено в 04:46
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Все медучреждения Петербурга к 2020 году подключатся к единой электронной базе данных
Все медицинские учреждения Санкт-Петербурга к 2020 году по программе нацпроекта "Здравоохранение" подключатся к единой электронной базе данных.
Обновлено в 07:56
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Космос
В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не опасен
В Роскосмосе отметили, что приближающийся к Земле астероид OU1 не представляет опасности для нашей планеты, сообщает пресс-служба корпорации.
Обновлено в 05:57
Авто
Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Редкое заболевание превратило девочку в пожилую женщину
Обновлено в 05:59
Экономика
Verizon анонсировала продажу сервиса микроблогов Tumblr
Американская компания Verizon Communications объявила о продаже корпорации Automattic сервиса микроблогов Tumblr.
Обновлено в 03:33