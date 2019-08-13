Финансы

Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и РоссииРБК 07:36

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
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В Сбербанке объяснили разницу в стоимости кредитов в Чехии и России

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Банки.ру09:11
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
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Обновлено вчера в 06:15
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Обновлено в 03:28
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Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия

СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках

Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:05
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Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Происшествия

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В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
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Политика

Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия»

Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 08:41
Общество

В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
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На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

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«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
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Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
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Сёмин награжден Орденом Александра Невского

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Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
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Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
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В Кремле назвали дату визита Путина во Францию

Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.
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Все медучреждения Петербурга к 2020 году подключатся к единой электронной базе данных

Все медицинские учреждения Санкт-Петербурга к 2020 году по программе нацпроекта "Здравоохранение" подключатся к единой электронной базе данных.
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Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
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В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не опасен

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Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
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Редкое заболевание превратило девочку в пожилую женщину

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Verizon анонсировала продажу сервиса микроблогов Tumblr

Американская компания Verizon Communications объявила о продаже корпорации Automattic сервиса микроблогов Tumblr.
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