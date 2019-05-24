Происшествия

Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искамКоммерсантъ 06:52

Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, выплатит $44 млн по всем поданным к нему искам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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Продюсер Харви Вайнштейн договорился о мировом соглашении с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах

Эхо Москвы04:31

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Вести.Ruвчера в 22:25

Вайнштейн выплатит жертвам сексуальных домогательств $44 млн

РЕН ТВ02:33

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Известия00:01

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

RT на русскомвчера в 22:59

WSJ: Харви Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

ТАССвчера в 22:49

WSJ узнала о плане Вайнштейна выплатить $44 млн жертвам его домогательств

РБК01:51
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Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня.
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Во Владивостоке проверят школу после инцидента с выпускниками

После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Приморья.
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Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
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Уличные табло с курсами валют запретили в России

Табло с курсами валют запретили размещать на улице.
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Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Неизвестный выстрелил в сотрудника правоохранительных органов в Туле и скрылся.
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Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
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Происшествия

Из НИИ имени Вишневского выписали всех пострадавших в ЧП в Шереметьеве

"Последнюю пострадавшую в результате инцидента в Шереметьеве сегодня выписали из центра", – цитирует Агентство "Москва" руководителя НМИЦ Амирана Ревишвили.
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Общество

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

Обновлено в 04:53
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Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
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АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

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Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Греф опроверг интерес Сбербанка к покупке «Яндекса»

В октябре прошлого года сразу несколько СМИ сообщили о планах Сбербанка, который в настоящее время владеет лишь золотой акцией «Яндекса», стать крупным акционером IT-компании.
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Финал шоу «Голос. Дети» переснимут

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Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
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ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне

Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Платья подешевели в преддверии выпускных

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Обновлено в 04:23
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Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
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В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно

В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно Кафе "ДоброДомик", расположенное на Детской улице в Петербурге, которое бесплатно кормило обедами пенсионеров, закрыто на проверку до 28 мая.
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Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
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Алексей Панин заявил о похищении снятого в Саратове фильма

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Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске

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Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
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Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

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Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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