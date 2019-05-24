Происшествия
Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искамКоммерсантъ 06:52
Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, выплатит $44 млн по всем поданным к нему искам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Во Владивостоке проверят школу после инцидента с выпускниками
После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Приморья.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Экономика
Уличные табло с курсами валют запретили в России
Табло с курсами валют запретили размещать на улице.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Неизвестный выстрелил в сотрудника правоохранительных органов в Туле и скрылся.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Общество
Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Из НИИ имени Вишневского выписали всех пострадавших в ЧП в Шереметьеве
"Последнюю пострадавшую в результате инцидента в Шереметьеве сегодня выписали из центра", – цитирует Агентство "Москва" руководителя НМИЦ Амирана Ревишвили.
Обновлено в 04:51
Общество
В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за грозы
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Экономика
Греф опроверг интерес Сбербанка к покупке «Яндекса»
В октябре прошлого года сразу несколько СМИ сообщили о планах Сбербанка, который в настоящее время владеет лишь золотой акцией «Яндекса», стать крупным акционером IT-компании.
Обновлено в 07:17
Культура
Финал шоу «Голос. Дети» переснимут
Обновлено вчера в 23:01
Космос
Россия высадит космонавтов на Луну
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Задержан организатор покушения на губернатора Волгоградской области
Следователи выявили банду Ремезова после громкого покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне
Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Общество
В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно
В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно Кафе "ДоброДомик", расположенное на Детской улице в Петербурге, которое бесплатно кормило обедами пенсионеров, закрыто на проверку до 28 мая.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Кино
Алексей Панин заявил о похищении снятого в Саратове фильма
Обновлено в 01:22
Транспорт
Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске
В Челябинске врио главы региона Алексей Текслер требует уволить главу городского управления дорожного хозяйства.
Обновлено в 06:53
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
Глушаков опубликовал мем про «Спартак»
Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков в инстаграме опубликовал мем про команду, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23