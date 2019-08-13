Футбол
«Хартс» арендовал голкипера «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс 07:44
"Хартс" арендовал голкипера "Манчестер Юнайтед" Жоэла Перейру. 23-летний португалец проведет в Шотландии ближайший сезон, сообщает официальный сайт "МЮ". Прошлый сезон Перейра также провел на правах аренды в бельгийском "Кортрейке".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Происшествия
Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области
На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:02
Культура
На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Футбол
РФС: Главный арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова
Главный арбитр матча ЦСКА - "Сочи" пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Мешков должен был показать красную карточку защитнику сочинской команды Ивану Миладиновичу.
Обновлено в 11:37
Авто
Changan серьезно обновил кроссовер CS55
Китайский автопроизводитель Changan выпустил модернизированную версию кроссовера CS55.
Обновлено в 12:30
Футбол
Зе Луиш и Сулейманов попали в стартовые составы «Порту» и «Краснодара»
"Порту" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 14:26
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Футбол
Роналду назвал свое главное преимущество перед Месси
«Месси — отличный игрок, которого запомнят не только благодаря пяти «Золотым мячам», которые он получил, но и за то, что он, как и я, прогрессирует с каждым годом», — сказал форвард «Ювентуса».
Обновлено в 09:41
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша
Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено вчера в 19:22
Наука
Останки кита возрастом около 10 млн лет случайно обнаружили в Крыму
На некрополе пошли грунтовые античные могилы, начальник экспедиции, сотрудник Крымского института археологии Павел Гецко приказал начать их зачистку, в итоге наткнулись на останки животного.
Обновлено в 12:52
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Происшествия
Пожар в лесу в курортном районе Кубани полностью ликвидирован
Лесной пожар в Туапсинском районе Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:53
Общество
МВД изменит процедуру проверки ОСАГО
МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56
Политика
В доме бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски
Австрийские правоохранительные органы обыскали дом бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщают во вторник западные СМИ.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Политика
Варшава призвала ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»
Правительственный аналитический центр Польши призвал создать на территории Европы сеть национальных подразделений оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom), которая будет бороться с "российской дезинформацией".
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии
Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
Обновлено в 12:23
Космос
Центр подготовки космонавтов представит на МАКС самолет‑лабораторию
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина представит на авиасалоне МАКС учебно-тренировочный самолет L-39, вертолет Eurocopter AS-350B3E и самолет-лабораторию Ил-76МДК, в котором разместится экспозиция, посвященная специальным видам подготовки космонавтов, сообщается на сайте МАКС.
Обновлено в 12:56
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Нейропсихолог Наталья Семенова рассказала об особенностях левшей
Нейропсихолог Наталья Семенова констатировала: подобное мнение об особенностях левшей неоправданно.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Роскосмос и Росатом займутся моделированием гиперзвукового оружия
Специалисты российской ракетно-космической и атомной отраслей намерены совместно заняться моделированием гиперзвукового оружия, следует из годового отчета госкорпорации "Роскосмос" за 2018 год.
Обновлено в 10:03