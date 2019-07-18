Единоборства
Харрис нокаутировал Олейника за 12 секундГазета.Ru вчера в 23:55
В Сан-Антонио в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Алексей Олейник встретился с американцем Уолтером Харрисом. По итогу встречи отечественный спортсмен уступил представителю США. Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд.
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