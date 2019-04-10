Футбол
Харри Кейн может досрочно завершить сезон из-за травмыРИА Новости вчера в 18:04
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино опасается, что травма, полученная нападающим Харри Кейном в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", может вывести его из строя до конца сезона.
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Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
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В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.
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Новый Bentley Flying Spur впервые показали на видео
Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
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Финансы
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Обновлено в 05:45
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Политика
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Происшествия
Виновен: бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву огласили приговор
Как итог: Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 500 миллионов рублей и лишению возможности занимать должности в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Женщины в роли руководителей лучше мужчин, заявил Медведев
Глава правительства России Дмитрий Медведев убеждён, что женщины в роли руководителей лучше мужчин.
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Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы
Обновлено в 05:06
Технологии
Первые сервисные центры re:Store care появились в регионах
Первые два сервисных центра в регионах открылись в ТРЦ "Родник" в Челябинске и "Галерея Чижова" в Воронеже.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
США пригрозили Египту санкциями за закупку Су-35
Обновлено вчера в 02:48
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Подмосковье задержан «вор в законе» Казбек Рыжий
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Google подтвердила подготовку новых планшетов и ноутбуков
В прошлом месяце ресурс Business Insider сообщил о планах Google сократить подразделение по выпуску ноутбуков и планшетов, в результате деятельности которого появились на свет ноутбук Pixelbook и планшет Pixel Slate, в связи с «сокращением дорожной карты».
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала «неидеальное» тело после родов
Ведущая решилась позировать в бикини Минувшей зимой звезда проекта "Орел и решка" Регина Тодоренко впервые стала матерью.
Обновлено в 05:38
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Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
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Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за недолив бензина
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Обновлено в 05:23
Кино
В России начал работу новый телеканал «Победа»
Обновлено в 03:06
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
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Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео
Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Политика
На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области
Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47