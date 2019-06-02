Политика
Харьковские националисты снесли бюст маршала ЖуковаГазета.Ru 07:57
В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
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Обновлено 31 мая в 10:54
Шоу-бизнес
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Неандертальцы могли вымереть не из-за глобальных климатических изменений или конкуренцией с кроманьонцами, а по причине сокращения плодовитости их женщин.
Обновлено 31 мая в 09:33
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Обновлено вчера в 17:43
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В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:30
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Обновлено в 09:13
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Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес
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Обновлено 31 мая в 11:25
Общество
30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе
На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
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