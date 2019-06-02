Харьковские националисты снесли бюст маршала ЖуковаГазета.Ru 07:57

В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Авто Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.

Происшествия Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.

Кино Осипов вручил два специальных приза на кинофестивале в Чите Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов 2 июня на закрытии Забайкальского международного кинофестиваля вручил специальные призы.

Авто Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Происшествия СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Здоровье Супрун рассказала о вреде кальяна: «Один - как 100 сигарет» Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в своем аккаунте в Facebook рассказала о вреде кальяна.

Политика Познер попал в базу «Миротворца» Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".

Экономика Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.

Наука Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.

Политика МИД ответил на претензии Киева в суде ООН Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

Политика Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа Фонд "Историческая память" опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Кино Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Наука Названа новая причина вымирания неандертальцев Неандертальцы могли вымереть не из-за глобальных климатических изменений или конкуренцией с кроманьонцами, а по причине сокращения плодовитости их женщин.

Музыка Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

Происшествия Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.

Шоу-бизнес 32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.

Шоу-бизнес Тимур Батрутдинов поделился теплым фото с племянницами Вчера шоумен побывал в родном городе Балтийске Калининградской области и встретился там с любимыми племянницами.

Происшествия 15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.