Единоборства

Харитонов получил шанс победить МитрионаГЛАС.RU 22 августа в 16:43

Сергей Харитонов не смог самостоятельно покинуть октагон, его вынесли на носилках, Митрион принес свои россйскому спортсмену, а Скотт Кокер - президент Bellator извинился перед зрителями.
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Мэтт Митрион – Сергей Харитонов: видеопрогноз на смешанные единоборства (MMA) от Анастасии Яньковой

Legalbet22 августа в 05:42

Тульский тяжеловес Сергей Харионов получил шанс победить Митриона

Московский Комсомолец22 августа в 09:54

Харитонов vs Митрион: Месть за Емельяненко и удар ниже пояса

Life.ru22 августа в 06:10

Харитонов получил шанс победить Митриона

ГЛАС.RU22 августа в 16:43

Харитонов готов отомстить за удар в пах

Спорт-Экспресс21 августа в 17:10
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Происшествия

Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»

Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.
Обновлено в 02:33
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона

В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак посмеялась над постами Лопыревой в Instagram

Напомним, что 24 августа телеведущая и модель Виктория Лопырева разместила в своём Instagram-е пост с вопросом о том, что имеет большее значение для красоты женщины: «грудь или попа».
Обновлено в 03:40
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Харькове обвалился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек

Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Политика

На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Турция начала новую операцию против РПК на севере Ирака

Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие

Российские подлодки провели успешные пуски баллистических ракет

Атомные ракетные подводные лодки ВМФ России «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели успешные плановые пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» по целям в Архангельской области и на Камчатке, сообщает 24 августа пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия

Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены

В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено вчера в 12:12
Культура

Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом

В субботу на странцах соцсетей актера и певца Петра Мамонова опубликовано сообщение в котором уточняется, что он находится в реанимации с инфарктом.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу

В группе "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором женщина с ребенком выпадают из автобуса.
Обновлено в 05:04
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Ракицкий поздравил Донецк с Днем шахтера

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальных сетях опубликовал поздравление с Днем шахтера.
Обновлено в 03:36
Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 10:09
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Названа стоимость седана Aurus Senat

23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено 23 августа в 06:29
Армия и оружие

КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты

Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено вчера в 17:34
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NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 15:02
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Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи

Обновлено вчера в 10:45
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Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал истребитель Су-57 гордостью российских ВКС

Герой России, летчик-испытатель Юрий Ващук заявил, что истребитель Су-57 является гордостью российских Воздушно-космических сил.
Обновлено в 00:59
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«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»

Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено вчера в 11:38
Футбол

Хави Грасия может быть уволен из «Уотфорда» в ближайшее время

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия может в ближайшее время быть отправлен в отставку.
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Общество

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено в 04:23
Экономика

Свердловские горняки нарастили добычу полезных ископаемых

На Среднем Урале удалось добиться роста добычи ископаемых. Об этом заявил областной министр промышленности Сергей Пересторонин журналистам.
Обновлено 23 августа в 21:59
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Мэтт Митрион
Американский спортсмен
Американский боец смешанных единоборств и бывший профессиональный игрок в американский футбол, выступающий в тяжёлой весовой категории. В 2009-2016 годах выступал под эгидой промоушена UFC, в 2016 году перешёл в Bellator.
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Сергей Валерьевич Харитонов
Российский спортсмен
Российский спортсмен, преимущественно известный по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам, бронзовый призёр Гран-при Pride Fighting Championships. За свою карьеру в ММА он выступал под эгидой Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce, а в настоящее время Сергей имеет контракт с M-1 Global. Одержал победы над такими бойцами как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим.
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