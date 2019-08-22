Единоборства
Харитонов получил шанс победить МитрионаГЛАС.RU 22 августа в 16:43
Сергей Харитонов не смог самостоятельно покинуть октагон, его вынесли на носилках, Митрион принес свои россйскому спортсмену, а Скотт Кокер - президент Bellator извинился перед зрителями.
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Мэтт Митрион – Сергей Харитонов: видеопрогноз на смешанные единоборства (MMA) от Анастасии Яньковой
Legalbet22 августа в 05:42
Тульский тяжеловес Сергей Харионов получил шанс победить Митриона
Московский Комсомолец22 августа в 09:54
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.
Обновлено в 02:33
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посмеялась над постами Лопыревой в Instagram
Напомним, что 24 августа телеведущая и модель Виктория Лопырева разместила в своём Instagram-е пост с вопросом о том, что имеет большее значение для красоты женщины: «грудь или попа».
Обновлено в 03:40
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Турция начала новую операцию против РПК на севере Ирака
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие
Российские подлодки провели успешные пуски баллистических ракет
Атомные ракетные подводные лодки ВМФ России «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели успешные плановые пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» по целям в Архангельской области и на Камчатке, сообщает 24 августа пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены
В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани
Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено вчера в 12:12
Культура
Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом
В субботу на странцах соцсетей актера и певца Петра Мамонова опубликовано сообщение в котором уточняется, что он находится в реанимации с инфарктом.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу
В группе "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором женщина с ребенком выпадают из автобуса.
Обновлено в 05:04
Футбол
Ракицкий поздравил Донецк с Днем шахтера
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальных сетях опубликовал поздравление с Днем шахтера.
Обновлено в 03:36
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 10:09
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено 23 августа в 06:29
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Музыка
Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи
Обновлено вчера в 10:45
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал истребитель Су-57 гордостью российских ВКС
Герой России, летчик-испытатель Юрий Ващук заявил, что истребитель Су-57 является гордостью российских Воздушно-космических сил.
Обновлено в 00:59
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено вчера в 11:38
Футбол
Хави Грасия может быть уволен из «Уотфорда» в ближайшее время
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия может в ближайшее время быть отправлен в отставку.
Обновлено в 04:24
Экономика
Свердловские горняки нарастили добычу полезных ископаемых
На Среднем Урале удалось добиться роста добычи ископаемых. Об этом заявил областной министр промышленности Сергей Пересторонин журналистам.
Обновлено 23 августа в 21:59