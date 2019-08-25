Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта МитрионаРоссийская газета 00:26
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона. Это был второй поединок между этими бойцами.
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Харитонов: «С каждым поединком мой апперкот будет сильнее. Я хочу титульный бой»
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Сергей Харитонов после победы над Митрионом: Хочу бой за титул чемпиона Bellator
Allboxing.ruвчера в 23:42
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