Футбол

«Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 12:44

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"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1. Первая игра завершилась победой израильской команды со счетом 2:0.
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