Футбол
«Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 12:44
"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1. Первая игра завершилась победой израильской команды со счетом 2:0.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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Обновлено вчера в 07:57
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«Израиль работал за кулисами, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты Америки заблокировали продажу истребителей-невидимок F-35 Турции в рамках своих усилий по сохранению военного качественного превосходства в регионе», - отмечает издание.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
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ФРС понизила базовую ставку впервые с 2008 года
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Мошенники стали красть деньги с помощью платной рекламы в YouTube
Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе хищения денег через платную рекламу в YouTube, который придумали мошенники.
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