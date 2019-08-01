Футбол

«Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 12:44

"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1. Первая игра завершилась победой израильской команды со счетом 2:0.
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«Кайрат» вылетел из Лиги Европы, завершая матч с «Хапоэлем Б-Ш» вдевятером

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«Кайрат» завершил борьбу в Лиге Европы. Судья удалил трех игроков команды из Казахстана

Sportbox.RUвчера в 12:49

«Кайрат» при 3 удалениях сыграл вничью с «Хапоэлем» в ответном матче ЛЕ

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«Кайрат» завершил борьбу в Лиге Европы. Судья удалил трех игроков команды из Казахстана

Матч ТВвчера в 12:49

Кайрат – Хапоэль Беэр-Шева. Прогноз эксперта на матч Лиги Европы

Букмекеры.рфвчера в 14:59

«Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 12:44

«Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

LiveSport.ru31 июля в 15:51
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Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

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Обновлено в 02:09
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Происшествия

Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте

В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
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Политика

После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт

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На Ниле археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды»

Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
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В Роспотребнадзоре поделились статистикой зараженных бешенством людей за первую половину 2019 года.
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Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено

В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
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Политика

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Обновлено в 00:08
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Медведев поручил изучить создание дока на рыбном заводе на Курилах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил необходимость создания круглогодичного дока на рыбоперерабатывающем комплексе "Ясный" на Курилах, он поручил изучить этот вопрос.
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Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых

Обновлено вчера в 13:00
Политика

В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
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Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов по версии Master Lu

Специалисты бенчмарка проанализировали данные тестов смартфонов за прошлый месяц и составили рейтинг самых лучших.
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Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
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Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:22
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В Бангкоке произошло семь взрывов

В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
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В Германии более 100 человек заразились туберкулезом в одной школе

Все началось с того, что активную форму болезни обнаружили у двух учеников разных школ. После этого в Бад-Шёнборне прошли проверки.
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Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции

По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено вчера в 13:37
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Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
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Теодор Курентзис рассказал, что власти пока не утвердили его руководство Дягилевским фестивалем

Дирижёр рассказал о премьере оперы «Идоменей», о том, как часто оркестр musicAeterna будет выступать в России и о своих планах, связанных с Пермью.
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
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Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук

Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
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Администрация Зеленского сохранит запрет на российские соцсети

Администрация нового украинского президента Владимира Зеленского сохранит запрет для граждан страны на пользование российскими социальными сетями.
Обновлено вчера в 23:53
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Названы российские регионы с наибольшим числом абортов

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
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Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы

Пожар произошел утром в пятницу в многоэтажном жилом доме на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы, один человек погиб.
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В Китае совершил первый полёт беспилотник на солнечной энергии

Разработанный в Китае беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии «Моцзы-2» совершил свой первый успешный полёт.
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МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море

В Белом море пропала группа из десяти туристов, с 24 июля они не выходят на связь.
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Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США

Идеальной кандидатурой на место главы офиса президента Украины Владимира Зеленского назвали исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
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"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
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Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
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