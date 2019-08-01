Футбол
«Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 12:44
"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1. Первая игра завершилась победой израильской команды со счетом 2:0.
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«Кайрат» завершил борьбу в Лиге Европы. Судья удалил трех игроков команды из Казахстана
Sportbox.RUвчера в 12:49
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
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Политика
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Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Происшествия
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После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
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Наука
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Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности заражения бешенством
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Транспорт
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Политика
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»
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Обновлено в 00:08
Политика
Медведев поручил изучить создание дока на рыбном заводе на Курилах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил необходимость создания круглогодичного дока на рыбоперерабатывающем комплексе "Ясный" на Курилах, он поручил изучить этот вопрос.
Обновлено в 01:35
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов по версии Master Lu
Специалисты бенчмарка проанализировали данные тестов смартфонов за прошлый месяц и составили рейтинг самых лучших.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Общество
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Обновлено вчера в 10:22
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В Бангкоке произошло семь взрывов
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Происшествия
В Германии более 100 человек заразились туберкулезом в одной школе
Все началось с того, что активную форму болезни обнаружили у двух учеников разных школ. После этого в Бад-Шёнборне прошли проверки.
Обновлено в 00:05
Политика
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Музыка
Теодор Курентзис рассказал, что власти пока не утвердили его руководство Дягилевским фестивалем
Дирижёр рассказал о премьере оперы «Идоменей», о том, как часто оркестр musicAeterna будет выступать в России и о своих планах, связанных с Пермью.
Обновлено в 01:03
Общество
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В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Политика
Администрация Зеленского сохранит запрет на российские соцсети
Администрация нового украинского президента Владимира Зеленского сохранит запрет для граждан страны на пользование российскими социальными сетями.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы
Пожар произошел утром в пятницу в многоэтажном жилом доме на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы, один человек погиб.
Обновлено в 01:52
Космос
В Китае совершил первый полёт беспилотник на солнечной энергии
Разработанный в Китае беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии «Моцзы-2» совершил свой первый успешный полёт.
Обновлено 31 июля в 09:31
Происшествия
МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море
В Белом море пропала группа из десяти туристов, с 24 июля они не выходят на связь.
Обновлено вчера в 04:34
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Идеальной кандидатурой на место главы офиса президента Украины Владимира Зеленского назвали исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
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