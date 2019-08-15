Футбол
Хапоэль Беер Шева - Норчепинг: прогноз Андрея Федорова 15 августа 2019Ставка TV 05:59
Очень напряженный матч состоится пятнадцатого августа в Израиле. В Третьем квалификационном раунде ЛЕ между собой будут играть Хапоэль Беэр-Шева и Норрчепинг.
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Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ презентуют на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного Ил-112ВЭ.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 отказались лететь в Крым
В больнице продолжает оставаться один человек 154 пассажира самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который накануне совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от поездки в Крым, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Забывчивую девочку затянуло в эскалатор
Обновлено в 03:13
Происшествия
СК не возбуждал дело против купившей лекарство ребенку женщины
Следственный комитет России (СКР) не возбуждал уголовное дело против женщины, которая купила незарегистрированное в стране лекарство.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Пилоты A321 рассказывают о счастливом приземлении на поле под Москвой
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 06:13
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении более 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал свою вину в хищении более 11 млрд рублей во время заседания суда.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
Новость сообщил муж актрисы Бывшая жена актера и телеведущего Марата Башарова, 44-летняя Екатерина Архарова, впервые стала мамой.
Обновлено в 05:12
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Игры
Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы
Игровое направление Mail.Ru Group MY.GAMES сообщило о запуске глобальной платформы.
Обновлено в 06:24
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колёсных дисков
Новый дизайн колёсных дисков запатентовал АвтоВАЗ. Изображения дисков опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности.
Обновлено в 05:07
Политика
Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
Обновлено в 02:11
Культура
На фестивале «Цветочный джем» устроят кулинарные баттлы
В рамках фестиваля организуют кулинарные баттлы.
Обновлено в 05:26
Общество
В Приморье из-за тайфуна «Кроса» пять рек вышли из берегов
Пять рек в трех районах Приморья вышли из берегов в результате тайфуна "Кроса", сообщает Примгидромет.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Здание обвалилось под Петербургом
В Ленинградской области в городе Волхов обрушилась стена при сносе старого нежилого здания; погибли два человека Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС региона.
Обновлено в 06:17
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем.
Обновлено в 05:38
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Обновлено в 04:41
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
Обновлено вчера в 11:00
Интернет
Google лишает Chrome поддержки FTP
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Еще осенью 2018 года стало известно, что разработчики Chrome и Firefox начали претворять в жизнь идею по прекращению поддержки FTP в своих браузерах.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 показали на первом рендере
Сегодня компания Xiaomi выложила видео, на котором запечатлен процесс сборки смартфона Redmi Note 8, производство которого стартовало еще две недели назад.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», — пояснила Волк.
Обновлено в 05:01
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27