Футбол
Ханни: счастлив играть за «Спартак». Не хочу уходитьMetaratings 14:32
Хавбек «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в турнире Кубок Матч Премьер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Политика
Число жертв протестов в Судане достигло семи человек
Обновлено в 18:28
Экономика
Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
Обновлено в 17:00
Авто
Опубликована дата выхода нового Kia Mohave
Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию
Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Космос
Компания Маска SpaceX потеряла три спутника
Компания Илона Маска SpaceX признала потерю трех спутников из 60, направленных на орбиту для реализации проекта Starlink по созданию всепланетной системы высокоскоростного интернета.
Обновлено в 15:56
Наука
Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Общество
Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать выплаты
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что пострадавшим от паводка в регионе уже начали выплачивать компенсацию.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска
Обновлено в 18:23
Энергетика
В России цены на бензин после «разморозки» могут вырасти выше инфляции
Эксперты компании «БКС» считают, что сильного скачка после «разморозки» не предвидится, но стоимость бензина может вырасти выше уровня инфляции.
Обновлено вчера в 17:57
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Политика
В Тбилиси прошло массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.
Обновлено в 03:35
Футбол
Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы
Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы для игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.
Обновлено в 18:57
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд
Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
Обновлено в 11:40
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Политика
Песков: Россия впервые почувствовала от Трампа взаимность
Россия впервые почувствовала взаимность от президента США Дональда Трампа в стремлении нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.
Обновлено в 13:08
Общество
Омская мэрия отказалась защищать от шума жителей домов возле конечных остановок
Подробно об итогах проверки "СуперОмск" уже писал в материале от 27 января 2019 года "Омский Роспотребнадзор предписал отодвинуть конечные остановки от жилых домов".
Обновлено в 07:46
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Наука
4000-летнее захоронение обнаружено на британском острове друидов
Гробница Брин Челли на острове Англси была построена около 5000 лет назад и впервые обнаружена в 1928 и 1929 годах.
Обновлено 28 июня в 10:32
Общество
Качаем прессу: перетягивание марины, президентский запрет и спасение порошенковцев
Отдельно Севастополь не прозвучал, но в местном правительстве поспешили откликнуться, доложив, что в городе с марта реализуется программа организации безопасной дорожной сети.
Обновлено в 11:06
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00