Футбол

Ханни покинул расположение «Спартака»ProstoProSport 03:56

В ближайшее время ожидается его трансфер в один из клубов Катара. Вскоре футболист пройдет медицинское обследование. Ханни стал игроком «Спартака» в 2018 году, перейдя из «Андерлехта».
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Ханни покинул расположение «Спартака» и близок к переходу в клуб из Катара

Sport24.ru02:59

СМИ назвали клуб, в который может перейти Ханни из «Спартака»

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СМИ назвали клуб, в который может перейти Ханни из «Спартака»

Sportbox.RU06:30

Источник: Ханни прибыл в Катар для медобследования в «Аль-Гарафе»

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
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