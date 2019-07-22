Футбол
Ханни покинул расположение «Спартака»ProstoProSport 03:56
В ближайшее время ожидается его трансфер в один из клубов Катара. Вскоре футболист пройдет медицинское обследование. Ханни стал игроком «Спартака» в 2018 году, перейдя из «Андерлехта».
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
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Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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Обновлено в 09:32
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Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Музыка
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Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
В Забайкалье пациенты больницы сами стирают бинты
В краевом минздраве отметили, что больница в Вершино-Дарасунском оснащена медикаментами на восемь месяцев вперед и одних бинтов там сейчас 184 штуки.
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Экономика
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Обновлено в 09:20
Кино
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Обновлено вчера в 18:30
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Кино
Тора превратят в женщину в новом фильме Marvel
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Авто
Volkswagen обозначил сроки появления Arteon в России
В российском представительстве компании Volkswagen завили, что старт продаж модели Arteon в нашей стране запланирован на 2020 год.
Обновлено в 07:58
Политика
ОБСЕ оценила выборы в Верховную раду
Выборы в Верховную раду Украины прошли прозрачно и соответствовали международным стандартам.
Обновлено в 08:44
Спорт
Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале
Обновлено вчера в 08:26
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Авто
Названы самые угоняемые машины в России
В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:20
Политика
Замглавы «Новатэка» получил российское гражданство
Путин подписал указ о приеме в российское гражданство замглавы "Новатэка" Марка Джетвея, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:11
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Экономика
ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году.
Обновлено в 04:35
Общество
Пострадавшие от наводнения в Прикамье получат компенсацию
Обновлено в 09:40
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Футбол
«Урал» хочет купить Чернова у ЦСКА
Обновлено в 07:40
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ
По данным издания «Медуза», один из фигурантов расследования Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе в Москве, продал все активы.
Обновлено вчера в 12:44