Футбол
Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Аль-Гарафу»Матч ТВ 15:31
Экс-хавбек московского «Спартака» Софьян Ханни обратился к болельщикам красно-белых. Накануне игрок перешел в «Аль-Гарафу».
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено в 12:59
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал
Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.
Обновлено в 14:24
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.
Обновлено в 14:37
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву
В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86
Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:51
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Музыка
Группа Queen выпустит три новых клипа
Группа Queen собирается выпустить три новый клипа. Об этом коллектив рассказал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 12:46
Спорт
МОК лишил Артура Таймазова золота ОИ-2012 из-за допинга
Обновлено в 14:13
Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Ковальчук и Чумаков не скрывали чувства на сцене в Юрмале
Обновлено в 14:53
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Общество
СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II
Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Общество
Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»
Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
В Совфеде оценили слова Трампа о диалоге с Россией
Ранее Трамп указал на важность диалога с Россией без «искусственных препятствий».
Обновлено в 14:09
Игры
Ubisoft анонсировала второй этап закрытого бета-теста Ghost Recon Breakpoint
В конце мая Ubisoft запустила закрытое бета-тестирование грядущей Ghost Recon Breakpoint, которое продлилось несколько дней.
Обновлено в 14:24
Политика
Савченко отреагировала на проигрыш на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала провальные итоги внеочередных выборов в украинский парламент.
Обновлено в 11:23