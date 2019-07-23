Экс-хавбек московского «Спартака» Софьян Ханни обратился к болельщикам красно-белых. Накануне игрок перешел в «Аль-Гарафу».

Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Аль-Гарафу»

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