Ханни: думать о Лиге чемпионов «Спартаку» много не стоитРИА Новости 05:22

Футболисты московского "Спартака" после ничьей в матче 26-го тура чемпионата России с казанским "Рубином" не задумываются о попадании в Лигу чемпионов, сейчас команде важнее удержать пятое место, дающее путевку в квалификационный раунд Лиги Европы, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни.

Ханни: думать о Лиге чемпионов «Спартаку» много не стоит

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