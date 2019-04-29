Футбол

Ханни: думать о Лиге чемпионов «Спартаку» много не стоитРИА Новости 05:22

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Футболисты московского "Спартака" после ничьей в матче 26-го тура чемпионата России с казанским "Рубином" не задумываются о попадании в Лигу чемпионов, сейчас команде важнее удержать пятое место, дающее путевку в квалификационный раунд Лиги Европы, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Софьян Ханни: Сейчас «Спартаку» важно сохранить пятую строчку

Советский спортвчера в 16:26

Ханни связывает свое будущее со «Спартаком»

ТАССвчера в 17:16

Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“»

Матч ТВвчера в 16:29

Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“»

Sportbox.RUвчера в 16:29

Ханни: думать о Лиге чемпионов «Спартаку» много не стоит

РИА Новости05:22

Все игроки «Спартака» поддерживают Кононова

Sport.ruвчера в 18:43

Ханни: «Спартаку» не стоит думать о Лиге чемпионов, главное — стать пятыми в РПЛ

Чемпионатвчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Происшествия

В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам

Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Политика

Президент Австрии рассказал о своих русских корнях

В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Обновлено в 05:27
Авто

В России начали продавать новый Kia ProCeed

Российские дилеры KIA начали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Алсу обвиняют в том, что она купила дочери победу на шоу

Победа досталась дочери Алсу Микелле Абрамовой, хотя на фоне других претендентов – Максима Ержана и Валерия Кузакова она выглядела довольно бледно.
Обновлено в 03:30
Кино

В США умер режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Чистая прибыль «Магнита» в первом квартале снизилась на 52%

Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в первом квартале 2019 года сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье

Обновлено в 04:28
Происшествия

В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве

"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Экономика

Сбербанк сохранит сниженные ставки по потребительским кредитам до июля

Первоначально госбанк планировал завершить акцию 29 апреля 2019 г. По ее условиям с 1 марта ставки кредитов на любые цели на сумму от 300 000 руб. сроком от 3 месяцев до 5 лет были снижены относительно базовых на 1 процентный пункт, минимальная ставка опустилась с 12,9 до 11,9% годовых.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Сын миллиардера Саркисова вышел из комы

В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Политика

Сегодня ЦИК объявит официальные результаты выборов президента Украины

"30 апреля, ориентировочно в 12:00, состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года с очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - указывается в сообщении.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

США используют беженцев из «Эр-Рукбана» в Сирии как живой щит

Обновлено в 04:37
Путешествия

На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы.
Обновлено в 02:58
Транспорт

В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро

Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей

В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие

Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео

Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Политика

Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Бойцов Росгвардии задержали в Челябинске с крупной партией наркотиков

В Челябинске отправили под стражу троих сотрудников Росгвардии, которых задержали с крупной партией наркотиков.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Политика

Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям ДНР и ЛНР российских паспортов.
Обновлено в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Софьян Ханни
Алжирский футболист
Алжирский и французский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной Алжира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное