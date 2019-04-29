Футбол

Ханни: думать о Лиге чемпионов «Спартаку» много не стоитРИА Новости 05:22

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Футболисты московского "Спартака" после ничьей в матче 26-го тура чемпионата России с казанским "Рубином" не задумываются о попадании в Лигу чемпионов, сейчас команде важнее удержать пятое место, дающее путевку в квалификационный раунд Лиги Европы, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни.
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Ханни: думать о Лиге чемпионов «Спартаку» много не стоит

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