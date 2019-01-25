Футбол
Ханни: «Спартак» заслужил победу в матче с «Зенитом»Sport24.ru 12:34
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) на Кубке МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Зенит» — хорошая команда, нам всегда приятно побеждать.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Происшествия
Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии
Обновлено в 14:23
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Спорт
Загитова заявила, что Тутберидзе поддержала её после неудачи на ЧЕ
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что её тренер Этери Тутберидзе оказала ей поддержку после неудачного выступления на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 16:01
Космос
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Кино
Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил гран-при «Золотого орла»
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:52
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Политика
Сенат США единогласно проголосовал за приостановку «шатдауна»
Сенат США единогласно поддержал законопроект, который призван приостановить "шатдаун", который длится уже 35 дней.
Обновлено в 20:00
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Компания «Аэрофлот» отменяет 131 международный и внутренний рейс на 26 и 27 января из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве.
Обновлено в 12:56
Общество
Чубайсу вручили «Золотую маску»
"Золотую маску" без гравировки передали в дар главе "Роснано" Анатолию Чубайсу на аукционе во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра "Школа современной пьесы", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 20:17
Политика
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться
Обновлено в 18:31
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Единоборства
Стал известен гарантированный гонорар Емельяненко за бой с Бейдером
Турнир состоится в ночь на 27 января в США. Главным поединком вечера станет бой россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Из горящего жилого дома на юго-востоке Москвы спасли восемь человек
Восемь человек спасены из пожара на девятом этаже 14-этажного дома в Батайском проезде в Москве, двоих из спасенных осматривают медики, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Общество
Арслан Каипкулов снял репортаж об экологической ситуации в Сибае
Подросток, мечту которого исполнил Владимир Путин, снял репортаж об экологической ситуации в своём городе.
Обновлено в 11:25
Авто
Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4
Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Кино
Опубликованы первые кадры из нового фильма Квентина Тарантино
Напомним, Ди Каприо сыграл в новом фильме роль угасающей звезды вестернов, мечтающей вернуть былую славу, а Питт исполнил роль его двойника-дублера.
Обновлено в 20:10
Экономика
Еще одно рейтинговое агентство сменило руководителя
Представитель агентства объяснил изменения необходимостью реализации новой стратегии развития.
Обновлено в 11:17
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Россия зафиксировала массовые манёвры военных спутников США
Российские средства слежения фиксируют интенсивные перемещения военных спутников США GSSAP на геостационарной орбите.
Обновлено в 20:00
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления
Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Происшествия
СК опубликовал видео допроса подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ
Обновлено в 08:16
Экономика
В России резко подорожала курица
По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Культура
Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле
Обновлено в 00:48
Космос
Видео игры кота с «призраком» напугало пользователей Сети
Обновлено в 20:02
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34