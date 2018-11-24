Футбол

Ханни: Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе
РИА Новости
07:26

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни. "Спартак" в воскресенье сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов" в 15-м туре чемпионата России.
РИА Новости07:26

Подробнее о событии

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Советский спорт10:30

Софьян Ханни: «Удивлен, насколько Кононов знает каждого футболиста»

Спорт-Экспресс10:00

Репортаж с тренировки «Спартака»: Кононов, Ханни и другие

Чемпионат10:00

Софьян Ханни: «Кононов знает, чего хочет»

Матч ТВ07:42

Софьян Ханни: «Кононов знает, чего хочет»

Sportbox.RU07:42

Ханни: футболисты «Спартака» подходят к матчу с «Крыльями Советов» в хорошем настроении

ТАСС07:33

Ханни рассказал, чем его приятно удивил новый тренерский штаб «Спартака»

Sport24.ru07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Футбол

Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой» в 15-м туре РПЛ

Обновлено в 10:40
Футбол

Аленичев: в перерыве игры с «Динамо» поговорили на повышенных тонах

Обновлено в 10:42
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 10:40
Футбол

«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью» в ФНЛ, «Армавир» — с «Лучом»

В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом».
Обновлено в 10:29
Футбол

«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов отправлен в отставку.
Обновлено в 10:39
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Бекао из-за травмы в матче с «Ахматом» покинул поле на электрокаре, однако вернулся в игру и остался на поле до конца матча.
Обновлено в 05:17
Футбол

Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
Футбол

Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

Обновлено в 10:08
Футбол

Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб

Обновлено в 08:00
Футбол

ФИФА предложили проводить ЧМ раз в два года

Международной федерации футбола (ФИФА) предложили проводить чемпионат мира раз в два года.
Обновлено в 08:18
Футбол

Классон не поможет «Краснодару» в матче с «Арсеналом» из-за травмы

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала".
Обновлено в 10:31
Футбол

«Чеховские медведи» обыграли «Татран» в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» одержали победу над «Татраном» в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 38:26.
Обновлено в 10:37
Футбол

Глушаков и Ещенко хотят стать тренерами

Обновлено в 10:10
Футбол

Миллер-Макинтайр стал игроком «Зенита»

Миллер-Макинтайр начал профессиональную карьеру в Бельгии. Летом 2017 года он перешел в «Парму».
Обновлено в 10:12
Футбол

Ближайший матч «Спартака» в РПЛ попал в рейтинг самых интригующих событий выходных по версии британского издания

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» вошел в восьмерку самых интригующих событий выходных.
Обновлено в 07:12
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Софьян Ханни
Алжирский футболист
Алжирский и французский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной Алжира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное