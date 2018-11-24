Футбол

Ханни: Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе
РИА Новости
07:26

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни. "Спартак" в воскресенье сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов" в 15-м туре чемпионата России.
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