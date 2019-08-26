Футбол
ЧемпионатХамес получил травму и может пропустить 2-3 недели
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму правой камбаловидной мышцы, сообщается на официальном сайте «Королевского клуба». Точные сроки восстановления колумбийского футболиста не сообщается. Вероятнее всего, Хамесу потребуется 2-3 недели на восстановление после повреждения.
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