Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму правой камбаловидной мышцы, сообщается на официальном сайте «Королевского клуба». Точные сроки восстановления колумбийского футболиста не сообщается. Вероятнее всего, Хамесу потребуется 2-3 недели на восстановление после повреждения.

Хамес получил травму и может пропустить 2-3 недели

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