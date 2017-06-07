Хамес перейдет в «Наполи» на правах арендыМатч ТВ 07:05

Полузащитник сборной Колумбии и мадридского «Реала» Хамес Родригес согласовал свой переход в «Наполи» на правах аренды. По информации источника, руководство «Наполи» заплатит мадридцам 10 миллионов евро за годичную аренду, а также получит право выкупа 27-летнего Хамеса за 40 миллионов.

Хамес перейдет в «Наполи» на правах аренды

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