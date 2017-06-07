Футбол

Хамес перейдет в «Наполи» на правах арендыМатч ТВ 07:05

Полузащитник сборной Колумбии и мадридского «Реала» Хамес Родригес согласовал свой переход в «Наполи» на правах аренды. По информации источника, руководство «Наполи» заплатит мадридцам 10 миллионов евро за годичную аренду, а также получит право выкупа 27-летнего Хамеса за 40 миллионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Наполи» объявит о переходе Хамеса в четверг, чтобы испортить презентацию Сарри в «Ювентусе»

Sport24.ru07:53

Хамес перейдет в «Наполи» на правах аренды

Матч ТВ07:05

«Наполи» надеется арендовать Хамеса

Спорт-Экспрессвчера в 23:02

Руис: «Буду рад, если Хамес перейдет в „Наполи“»

Soccer.ru07:26

«Наполи» возьмут Родригеса в аренду

Газета.Ru01:52

«Наполи» хочет объявить о трансфере Хамеса 20 июня – в день презентации Сарри в «Ювентусе»

Sports.ru06:45

«Наполи» договорился с Хамесом о контракте и ведёт переговоры с «Реалом»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика

МИД ответил на обвинения следственной группы по MH17

Российское Министерство иностранных дел назвало голословными обвинения со стороны Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Обновлено в 11:03
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Общество

В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Основная часть ЕГЭ закончилась. С 18 июня экзамен сдают выпускники прошлых лет и те, кто не справился с испытанием в прошлом году.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели

Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.
Обновлено в 06:00
Наука

Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника

Обновлено в 05:58
Политика

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Общество

В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени»

Обновлено в 06:15
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве

Обновлено в 09:54
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Транспорт

В Воронеже перевозчики пригрозили транспортным коллапсом

Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Парализованного больного бросили в коридоре больницы Фишера в Волжском

Родственник пожилого волжанина рассказал ИА "Волга-Каспий" о вопиющем случае, произошедшим с его парализованным дедушкой в больнице Фишера.
Обновлено в 04:46
Кино

Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль»

Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
Обновлено в 04:32
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Общество

Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе

Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» поднял в интернете волну так называемого хайпа, разместив ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Политика

В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель

Обновлено в 10:39
Политика

Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование

Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану

Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное