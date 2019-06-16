Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке АмерикиLenta.ru 02:40

Из этого матча мы можем вынести позитив, мы готовы принять вызов, который стоит перед нами. Нам некогда жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди еще большая часть турнира. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов.

Сборная Аргентины по футболу проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча, состоявшаяся в ночь на 16 июня, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев, передает корреспондент «Ленты.ру». Забитыми мячами отметились Рохер Мартинес и Дуван Сапата.

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

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