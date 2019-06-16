Футбол
Хамес — о победе над Аргентиной: «Колумбия сотворила историю»Еженедельник Футбол 03:24
Сборная Колумбии одержала победу над Аргентиной в рамках группового этапа Кубка Америки (2:0). Полузащитник Хамес Родригес прокомментировал успешный результат своей команды.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Обновлено вчера в 17:24
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца
Обновлено в 05:26
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС.
Обновлено 14 июня в 08:56
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Происшествия
Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки
Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:31
Политика
Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20
Обновлено в 07:09
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Взрыв газа в Киеве квалифицировали как нарушение правил безопасности
Взрыв в гаражах в центре Киева квалифицировали как нарушение правил безопасности. Об этом в воскресенье, 16 июня, заявила киевская полиция.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Единоборства
Майрис Бриедис: Сожалею, что ударил Гловацки локтем
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Технологии
Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch, ставший самым большим воздушным судном в мире, планируют продать за $400 млн, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В Крым с начала года приехали более 100 тысяч иностранных туристов
Крым с начала года посетили более 100 тыс. иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:56
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
По факту ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено дело
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области.
Обновлено в 04:34
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье
«Наши операции редко бывают стандартными». Ортопед‐травматолог из Подольска – о профессии, вере в чудо и спасении жизней
Доктор с улыбкой отмечает, что часы, проведенные в операционной, заменяют ему полноценные тренировки, а нагрузки сопоставимы с теми, которые испытывают спортсмены.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолёта
Обновлено вчера в 21:53
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Трамп сообщил о «невиданном крахе» экономики США
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что экономику страны ждёт "невиданный крах", если он не станет президентом на следующий срок.
Обновлено в 03:32
Энергетика
Эмитенты соревнуются в выплатах дивидендов
Эмитенты соревнуются в выплатах дивидендов В преддверии годовых собраний акционеров многие публичные компании включились в дивидендную гонку.
Обновлено в 04:00