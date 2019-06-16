Хамес — о победе над Аргентиной: «Колумбия сотворила историю»Еженедельник Футбол 03:24

Сборная Колумбии одержала победу над Аргентиной в рамках группового этапа Кубка Америки (2:0). Полузащитник Хамес Родригес прокомментировал успешный результат своей команды.

Хамес — о победе над Аргентиной: «Колумбия сотворила историю»

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