Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruХамес Родригес выбыл на три недели из-за травмы

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 24 августа
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», Хамес Родригес получил травму в матче с «Вальядолидом», в котором была зафиксирована ничья 1:1. Отмечается, что футболист пропустит три недели. После матча хавбеку провели диагностику и выяснили, что у него повреждение мышцы голени.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: «Реал» потерял Хамеса Родригеса на месяц из-за травмы мышц голени

РИА Новости03:49

Хамес получил травму камбаловидной мышцы и пропустит 2-3 недели

Sports.ruвчера в 10:58

Источник: Хамес пропустит около месяца из-за травмы

Sportbox.RU01:37

«Реал» будет обходиться без Родригеса три недели

Чемпионат00:44

Хамес выбыл на три недели

Спорт-Экспресс00:26

Хамес угодил в лазарет «Реала» с травмой правой камбаловидной мышцы

Sport24.ruвчера в 10:36

Источник: Хамес пропустит около месяца из-за травмы

Матч ТВ01:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Происшествия

«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

Екатеринбург-ТВ 01:03
Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия вчера в 09:28
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Общество

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Общество

Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах

Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Кино

«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века

Культуромания 01:21
Экономика

Путин провел совещание по экономическим вопросам

Участники обсудили ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущую ситуацию в реальном секторе экономики Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
Аргументы и Факты вчера в 07:48
Происшествия

17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

Газета.Ru 01:57
Политика

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

РИА Новости 03:30
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Происшествия

При пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал

RT на русском вчера в 13:44
Теннис

Теннис. Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела выйти во второй круг US Open.
Bookmaker-ratings.ru 00:02
Происшествия

В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском

Lenta.ru вчера в 16:26
Экономика

Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Происшествия

В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим

Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.
Российская газета 02:37
Происшествия

Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности

Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева признала Светлану Лободу своей преемницей

Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.
Вокруг ТВ 02:58
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Авто

На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии журнала Forbes.
REGNUM вчера в 14:17
Армия и оружие

«Горсть памяти» с тамбовских братских могил доставили в Москву

В Москву из Тамбовской области военнослужащие доставили 123 горсти земли, взятые с могил солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
ТК Звезда вчера в 23:19
Армия и оружие

В ЮВО стартовали масштабные учения

МедиаКорСеть вчера в 11:38
Армия и оружие

Пентагон сообщил о нехватке специалистов в армии США и решил поднять уровень выплат

Военное обозрение 03:17
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Здоровье

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов

Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10
Политика

Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина

Президент России Владимир Путин выглядит лучше, чем 10 лет назад. На это обратило внимание испанское издание El Mundo.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета вчера в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное