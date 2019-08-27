Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», Хамес Родригес получил травму в матче с «Вальядолидом», в котором была зафиксирована ничья 1:1. Отмечается, что футболист пропустит три недели. После матча хавбеку провели диагностику и выяснили, что у него повреждение мышцы голени.

Хамес Родригес выбыл на три недели из-за травмы

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