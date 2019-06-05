Футбол

Хамес Родригес покинет «Баварию»РИА Новости вчера в 12:10

Мюнхенская "Бавария" не воспользуется опцией о выкупе трансфера колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса у мадридского "Реала", сообщил председатель правления немецкого футбольного клуба Карл-Хайнц Румменигге.
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«Бавария» сделала заявление о будущем Хамеса Родригеса

Sportbox.RU07:21

Хамес: в Мюнхене чувствовал себя как дома, благодарен «Баварии» за всё

Чемпионат11:18

«Бавария» сделала заявление о будущем Хамеса Родригеса

Матч ТВ07:21

Хамес Родригес рассказал, что чувствовал себя как дома в Мюнхене

Спорт-Экспресс11:58

«Бавария» официально объявила об уходе Хамеса Родригеса

Sport24.ru07:05

«Бавария» объявила об уходе Хамеса

Sports.ru06:57

Хамес Родригес покидает «Баварию» и отправляется в «Наполи»

ODDS.ru03 июня в 10:35
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Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Наука

Панцирь позволил роботараканам помогать друг другу вставать на ноги

Роботараканы смогли оказать друг другу помощь в процессе подъёма на ноги. Это требовалось после падения одной из «особей» на спину.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В ДТП на трассе «Кола» погиб водитель мопеда

Обновлено в 15:24
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Политика

Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке

Обновлено в 14:07
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика

Конгрессмены попросили Трампа продлить договор СНВ-3 с Россией

В письме, которое подписали сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел, а также еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей, президенту Дональду Трампу предлагается продлить действие договора СНВ-3, подписанного в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 16:51
Баскетбол

Баскетбол. ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии Единой лиги

Второй матч противостояния состоится в пятницу, 7 июня и пройдет также на паркете московской команды.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги

Шесть техников получили ранения и один скончался в результате обрыва кабеля на канатной дороге в районе горы Титлис в швейцарском кантоне Обвальден, сообщила местная полиция.
Обновлено в 08:32
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено в 10:55
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Музыка

«Ленинград» выпустил новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество

Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге

Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Общество

Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения

Финансирование от Минкультуры Ранее представитель Министерства культуры РФ сообщила, что ведомство не собирается поддерживать кинокомпанию Kinodanz в судебном процессе против видеоблогера BadComedian.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили

Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика

Лавров рассказал об общих интересах у России и США

Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 17:26
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Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», выступающий на правах аренды за немецкую «Баварию», вице-капитан сборной Колумбии.
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