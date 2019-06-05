Футбол
Хамес Родригес покинет «Баварию»РИА Новости вчера в 12:10
Мюнхенская "Бавария" не воспользуется опцией о выкупе трансфера колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса у мадридского "Реала", сообщил председатель правления немецкого футбольного клуба Карл-Хайнц Румменигге.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Наука
Панцирь позволил роботараканам помогать друг другу вставать на ноги
Роботараканы смогли оказать друг другу помощь в процессе подъёма на ноги. Это требовалось после падения одной из «особей» на спину.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений
Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Происшествия
В ДТП на трассе «Кола» погиб водитель мопеда
Обновлено в 15:24
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика
Конгрессмены попросили Трампа продлить договор СНВ-3 с Россией
В письме, которое подписали сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел, а также еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей, президенту Дональду Трампу предлагается продлить действие договора СНВ-3, подписанного в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 16:51
Баскетбол
Баскетбол. ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии Единой лиги
Второй матч противостояния состоится в пятницу, 7 июня и пройдет также на паркете московской команды.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги
Шесть техников получили ранения и один скончался в результате обрыва кабеля на канатной дороге в районе горы Титлис в швейцарском кантоне Обвальден, сообщила местная полиция.
Обновлено в 08:32
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено в 10:55
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Музыка
«Ленинград» выпустил новый клип
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге
Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Общество
Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения
Финансирование от Минкультуры Ранее представитель Министерства культуры РФ сообщила, что ведомство не собирается поддерживать кинокомпанию Kinodanz в судебном процессе против видеоблогера BadComedian.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили
Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика
Лавров рассказал об общих интересах у России и США
Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 17:26