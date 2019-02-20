Хамес Родригес не исключил своего возвращения в «Реал»Sport24.ru 01:53

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес отметил, что не исключает вариант возвращения в «Реал», которому игрок принадлежит по контракту.

Хамес Родригес не исключил своего возвращения в «Реал»

Политика Путин предложил выплачивать 1 млн р учителям за переезд в село Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, которые захотят переехать в сёла и малые города, - сказал Путин.

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Происшествия Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".

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Политика Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры Президент России Владимир Путин в очередной раз указал на значимость оказания поддержки инициативной молодежи и поручил создать в регионах новые научно-образовательные центры.

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