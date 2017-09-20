Футбол

Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Атлетико»Евро-футбол.ру 06:12

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может перебраться в другой мадридский клуб. По информации Marca, в услугах колумбийца заинтересован "Атлетико". Отмечается, что в гонке за хавбека "Атлетико" опережает "Наполи", при этом сам игрок хотел бы остаться в Мадриде.
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