Футбол
Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»Bookmaker-ratings.ru 05:43
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время может стать футболистом «ПСЖ», сообщает Fоotball Italia. Французский клуб следит за переговорами «Реала» и «Наполи» — уже долгое время клубы не могут договориться о сумме трансфера.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
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