Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время может стать футболистом «ПСЖ», сообщает Fоotball Italia. Французский клуб следит за переговорами «Реала» и «Наполи» — уже долгое время клубы не могут договориться о сумме трансфера.

Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»

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