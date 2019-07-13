Футбол

Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»Bookmaker-ratings.ru 05:43

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время может стать футболистом «ПСЖ», сообщает Fоotball Italia. Французский клуб следит за переговорами «Реала» и «Наполи» — уже долгое время клубы не могут договориться о сумме трансфера.
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