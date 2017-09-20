Футбол

Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»Спорт-Экспресс 03:35

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Атлетико", сообщает Marca. Мадридский клуб заинтересован в приглашении футболист после трансфера Антуана Гризманна в "Барселону".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Анчелотти: «Переговоры по Родригесу займут очень много времени»

Sport24.ru01:24

Хамес Родригес может оказаться в мадридском «Атлетико»

Еженедельник Футбол03:21

СМИ: Хамес близок к переходу в «Атлетико» вместо «Наполи»

Матч ТВ03:13

Marca: хавбек «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Атлетико»

ProstoProSport03:44

СМИ: Хамес близок к переходу в «Атлетико» вместо «Наполи»

Sportbox.RU03:13

Хамес близок к переходу в «Атлетико»

Советский спорт03:57

Анчелотти: переговоры по Хамесу идут, но они займут долгое время

Чемпионатвчера в 19:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Экономика

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке

Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

На Волге столкнулись теплоход и яхта

Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Баскетбол

«Зенит» объявил об уходе форварда Симоновича

«Зенит» сообщил о расставании с Марко Симоновичем.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647

Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Джигурда заявил, что его пытаются убить из-за наследства

Актер Никита Джигурда заявил, что с тех пор как он ввязался в спор о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ, ему поступают угрозы убийством.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Футбол

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА

Второй год подряд московскому ЦСКА предстоит открывать сезон в Самаре против "Крыльев Советов".
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Избирком уточнил причины недопуска Соболь на выборы в Мосгордуму

Среди причин отказа Соболь в участии в выборах называется несоответствие информации в паспортных данных, в том числе адресов проживания избирателей.
Обновлено в 04:57
Наука

Насколько опасно излучение телефонов, компьютеров и бытовой техники?

Всемирная организация здравоохранения относит излучение сотовых телефонов к потенциальным канцерогенам.
Обновлено вчера в 23:19
Теннис

Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона против Федерера

Обновлено 12 июля в 16:37
Гаджеты

Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2

Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

Секреты Renault Logan: как увеличить объем багажника

Ступенька между спинкой заднего ряда и полом багажника никуда не денется, но если вы планируете загрузить свой Логан под завязку, полезно знать о такой возможности.
Обновлено в 01:16
Общество

14 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град и усиление ветра

Южноуральских водителей просят быть внимательнее при движении на трассах По данным Челябинского гидрометцентра 14 июля на территории Челябинской области ожидаются грозы, град и сльный ветер.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»

После трудного дня брутальный красавец встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено вчера в 02:00
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.
Обновлено в 03:48
Авто

Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР

Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.
Обновлено в 03:50
Общество

В Якутске двух слонов выгуляли на улице

Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Политика

Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.
Обновлено в 03:41
Общество

Власти озаботились цифровой гигиеной россиян

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
Наука

Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»

Обновлено 12 июля в 02:04
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Гаджеты

Huawei зарегистрировала товарный знак для HarmonyOS

В настоящее время компания Huawei ожидает рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака для HarmonyOS в EUIPO (ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза).
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное