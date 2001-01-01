Футбол

Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»Спорт-Экспресс 03:35

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Атлетико", сообщает Marca. Мадридский клуб заинтересован в приглашении футболист после трансфера Антуана Гризманна в "Барселону".
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СМИ: Хамес близок к переходу в «Атлетико» вместо «Наполи»

Sportbox.RU03:13

Хамес Родригес может оказаться в мадридском «Атлетико»

Еженедельник Футбол03:21

Хамес близок к переходу в «Атлетико»

Советский спорт03:57

Marca: хавбек «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Атлетико»

ProstoProSport03:44

Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»

Спорт-Экспресс03:35

СМИ: Хамес близок к переходу в «Атлетико» вместо «Наполи»

Матч ТВ03:13

Защитник «Наполи» Хюсай близок к переходу в «Атлетико»

Чемпионатвчера в 17:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

Обновлено в 03:31
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
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Происшествия

В Сирии боевики подорвали газопровод

Обновлено в 08:30
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 08:01
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Спорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Политика

В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

Китай проведёт военные учения на юго-восточном побережье

Обновлено в 09:00
Футбол

Андрей Тихонов: «„Тамбов“ может сдержать „Зенит“ за счет организации игры»

Бывший тренер «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов объяснил, за счет чего «Тамбов» может доставить проблемы «Зениту» в матче первого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:01
Общество

Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»

По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Финансы

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины посмотрели концерт папы из вип-ложи

Малыши смотрели выступление из вип-ложи, сидя на коленях у своих нянь.
Обновлено в 02:12
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Происшествия

Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии

Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Политика

Один кандидат в депутаты рады обвинил другого в покушении на убийство

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
Обновлено в 07:29
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Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Общество

Жан-Поль Бельмондо и Жан-Мишель Жарр получили орден Почетного легиона

Жан-Мишель Жарр, который прославился на весь мир своими композициями в жанре электронной музыки, стал командором ордена, а балерина и хореограф Мари-Клод Петрагалла получила звание офицера.
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Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 09:09
Политика

Грузинский оппозиционный депутат прилетел в Москву

Депутат грузинской оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прибыл в Москву.
Обновлено в 07:03
Космос

В РАН рассказали о задачах телескопа «Спектр-РГ»

Ранее ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 11:56
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Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
Обновлено в 06:43
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Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому

В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Происшествия

На Украине автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов

Обновлено в 08:35
Спорт

Сборная России завоевала 82 медали на Универсиаде в Неаполе

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Футбол

Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»

Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
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Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
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