Футбол
Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»Спорт-Экспресс 03:35
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Атлетико", сообщает Marca. Мадридский клуб заинтересован в приглашении футболист после трансфера Антуана Гризманна в "Барселону".
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
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