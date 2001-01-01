Футбол
Хамес Родригес: «Мы с партнерами сражались до конца, до смерти»Матч ТВ 00:21
Нападающий сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал поражение от сборной Чили в четвертьфинале Кубка Америки.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Политика
Трамп назвал Путина прекрасным парнем
Обновлено в 02:22
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Политика
Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение
Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран – говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.
Обновлено вчера в 16:49
Транспорт
Строительство юго-западного участка Большого кольца метро в Москве завершат в 2021 году
Власти Москвы планируют завершить строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро в 2021 году, об этом в субботу сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Обновлено в 04:48
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Елена Кулецкая рассказала о конфликтах с мужем
Фотомодель Елена Кулецкая стала гостьей программы «Все к лучшему!» на «Русском радио», которую ведет Юлия Барановская.
Обновлено в 04:20
Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
Обновлено в 04:32
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Большое унижение от Путина: кажется, он выигрывает медиавойну
Обычно за интервью политических лидеров финансовым СМИ следят в основном трейдеры, финансисты и чиновники экономических министерств и ведомств разных стран, но в данном случае тезисы российского лидера вышли далеко за рамки финансовых вопросов и уже сейчас можно смело предсказывать, что это интервью Путина станет источником ярких и острых цитат для самой широкой западной аудитории.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме
Власти России "спокойно, в рабочем режиме" решат вопрос с украинскими моряками, задержанными после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Официальный сайт Huawei HongMeng OS оказался подделкой. Финальная версия ОС задержится до 2020
Вчера появилась информация о запуске официального сайта новой операционной системы HongMeng, на котором представлена различная информация, включая последние новости о грядущим компиляторе Huawei Ark. Изначально возникли вопросы из-за дизайна сайта, а также его адреса (https: / / hmxt.org /).
Обновлено вчера в 22:43
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов угодил в больницу в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Свыше 2 тысяч домов оказались подтопленными в Иркутской области
Число подтопленных в ходе паводка жилых домов в Иркутской области увеличилось до 2392, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено 27 июня в 22:41
Кино
В Китае самым кассовым российским фильмом стал «Движение вверх»
Напомним, «Движение вверх» стало самым кассовым фильмом в российской истории, заработав в отечественном прокате более трех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39