Футбол
«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за БоуэнаЕвро-футбол.ру вчера в 16:30
Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:06, Вашингтон
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря голам Азмуна и Дзюбы
Обновлено в 08:57
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
Обновлено в 13:32
Происшествия
Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле
Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 12:50
Футбол
Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход валлийского вингера "Реала" Гарета Бэйла в китайский клуб сорвался, сообщил в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Общество
Умер российский тележурналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 13:17
Культура
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено в 04:46
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Культура
В Армении умер живописец Грайр Григорян
В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 18:15
Авто
Lamborghini анонсирует демонстрацию нового суперкара во Франкфурте
В начале сентября демонстрация новинки пройдёт в одном из крупнейших автосалонов Франкфурта.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено в 14:11
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
В Тулуне, который находится в Иркутской области, уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку на см, сообщает городская администрация.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Наука
Саудовская Аравия построит тестовый полигон для Hyperloop
Тестовые полигоны уже есть в Хоторне (длина трассы — полтора километра) и Лас-Вегасе (протяженность — полкилометра).
Обновлено в 13:00
Технологии
На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии
Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено в 14:18
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:59
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Крыму в ДТП погиб ребенок, еще четверо пострадали
Обновлено в 14:25
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Футбол
Иван Игнатьев: «Родная Сибирь задыхается от лесных пожаров. Прошу тех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после победы над «Сочи» (3:0) привлек внимание к лесным пожарам в Сибири.
Обновлено в 14:17
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Политика
Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает.
Обновлено в 10:04