«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за Боуэна

Общество Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Происшествия Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.

Футбол Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался Переход валлийского вингера "Реала" Гарета Бэйла в китайский клуб сорвался, сообщил в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Культура Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

Авто Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.

Культура В Армении умер живописец Грайр Григорян В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».

Авто Lamborghini анонсирует демонстрацию нового суперкара во Франкфурте В начале сентября демонстрация новинки пройдёт в одном из крупнейших автосалонов Франкфурта.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического В Тулуне, который находится в Иркутской области, уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку на см, сообщает городская администрация.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Наука Саудовская Аравия построит тестовый полигон для Hyperloop Тестовые полигоны уже есть в Хоторне (длина трассы — полтора километра) и Лас-Вегасе (протяженность — полкилометра).

Технологии На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.

Общество Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".

Общество В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.

Происшествия В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.

Происшествия Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.

Общество Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.