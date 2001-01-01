Футбол

«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за БоуэнаЕвро-футбол.ру вчера в 16:30

Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:06, Вашингтон
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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