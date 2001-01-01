Футбол
«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за БоуэнаЕвро-футбол.ру вчера в 16:30
Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Политика
Большинство жителей Германии выступило за сближение с Россией
Большая часть жителей Западной Германии хочет улучшения отношений с Россией.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:42
Политика
В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией
Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 06:03
Наука
Нынешние темпы потепления назвали самыми высокими за две тысячи лет
Обновлено 26 июля в 03:35
Здоровье
Бессонница — как от нее избавиться? Помогут кукуруза и клубника
Люди, у которых бессонница, должны включить в свое меню больше продуктов, в которых содержится мелатонин.
Обновлено в 17:59
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Брат Меган Маркл попросил Елизавету II о помощи
Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший публично обратился к королеве Великобритании и попросил ее о помощи.
Обновлено в 12:28
Наука
Ученые-астрофизики разработали томографию для сверхновых
Астрофизики разработали новый метод томографии для изучения эволюции сверхновых.
Обновлено в 11:09
Общество
Британские аэрокосмические компании хотят остаться с ЕС
Более 600 британских компаний аэрокосмической отрасли обратились в Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) — они хотят перейти в ведение европейского регулятора, так как в случае жесткого «Брексита» (без предварительных договоренностей с ЕС) у них будут проблемы с поставками в ЕС, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
Обновлено в 12:40
Политика
В Эстонии предложили восстановить памятник солдату СС
Монумент был установлен и демонтирован в 2004 году Некоммерческая организация "Клуб друзей Эстонского легиона" попросила руководство волости Ляэнаранна разрешить установить на кладбище в городе Лихула копию памятника солдату в форме СС, сообщает IRR.
Обновлено в 17:50
Технологии
На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии
Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено в 14:18
Политика
В Британии заявили, что Лондон должен быть готов к брекситу без сделки
Майкл Гоув, координатор подготовительной работы британского правительства по реализации «жёсткого» брексита, в интервью The Sunday Times заявил, что Лондон должен быть готов к выходу из ЕС без соглашения.
Обновлено в 14:20
Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 уже упал в цене
Совсем свежие смартфоны линейки Xiaomi CC резко упали в цене на китайской площадке JD.com.
Обновлено в 15:23
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено в 14:11
Происшествия
Три человека утонули на Шаморе за полтора часа
Обновлено вчера в 06:34
Общество
В Байкальске из-за паводков введен режим ЧС
Обновлено в 07:09
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Экономика
США отправили в КНР миллионы тонн сои после встречи лидеров двух стран
США отправили в Китай миллионы тонн сои после встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в японской Осаке, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 10:44
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Друг президента США Дональда Трампа — сенатор от штата Кентуки Рэнд Пол — фактически сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Авто
Плюшевый автомобиль-собаку заметили на дорогах в Петербурге
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Невельске водитель «Лады» без прав ушел в кювет
27 июля в 14 часов 30 минут 49-летний водитель, лишенный права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем "Лада", двигался в северном направлении по улице Приморской в Невельске.
Обновлено в 19:26