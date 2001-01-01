Футбол

«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за БоуэнаЕвро-футбол.ру вчера в 16:30

Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
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«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за Боуэна

Евро-футбол.рувчера в 16:30
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