Футбол
«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за БоуэнаЕвро-футбол.ру вчера в 16:30
Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о молодой женщине, подозреваемой в совершении серии ограблений банков на восточном побережье страны.
Обновлено в 13:01
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено в 06:22
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Теннис
Рублев проиграл Басилашвили в финале турнира в Гамбурге
Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Грузии Николосу Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.
Обновлено в 08:26
Политика
Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки
Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года.
Обновлено в 08:48
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0 (2-й тайм)
Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 13:16
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено 26 июля в 12:02
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В ПАСЕ отреагировали на массовые задержания в Москве
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила обеспокоенность задержаниями участников несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Энергетика
FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:30
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
«Зенит» набрал тысячу очков в РПЛ
В воскресенье, 28 июля, стало известно, что петербургский «Зенит» набрал тысячу очков в Российской премьер-лиге после того, как обыграл «Оренбург». https://twitter.com/rfpl/status/1155463480679514112 Ранее такого результата добился только ЦСКА.
Обновлено в 12:39
Общество
В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд
В Хельсинки на старейшей метеорологической станции страны Кайсаниеми 28 июля зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений – плюс 31,8 градуса.
Обновлено в 07:20
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Обновлено в 06:17
Космос
Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе
Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Гудкову продлили задержание до утра
Политику Дмитрию Гудкову продлили задержание до утра 29 июля.
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову уволить начальника управления полиции по Днепровской области Виталия Глуховерю, после того, как в соцсетях появилось видео с участием его автомобиля.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников
Обновлено в 13:16
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57