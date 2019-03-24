Футбол

Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»Sport24.ru 16:49

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, известный в России по выступлению за «Зенит», может вернуться в «Порту». Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом.
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Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»

Sport24.ru16:49

СМИ: Халк может вернуться в «Порту»

Матч ТВ16:30

СМИ: Халк может вернуться в «Порту»

Sportbox.RU16:30

Халк может вернуться в «Порту»

Soccer.ru16:25

СМИ: Халк может вернуться в «Порту»

Спорт-Экспресс16:04

Халк: «Возвращение в „Порту“? Можете придержать для меня майку с 12-м номером»

Бомбардир.ру08:41
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
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Общество

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Курение может навредить вашему ребенку

Эксперты провели исследование и выяснили, что все виды курения родителей были связаны с риском врожденных пороков: курение отца увеличивало риск появления детей с врожденными уродствами в 2 раза, а женщины, которые курили во время беременности, имели высокую вероятность рождения ребенка с пороком сердца.
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Экс-владельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше.
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Политика

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Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Интернет

Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников

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Обновлено в 17:02
Происшествия

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Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
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Тротц провел 1600-ю игру в НХЛ. Он четвертый в списке тренеров

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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