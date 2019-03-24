Футбол
Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»Sport24.ru 16:49
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, известный в России по выступлению за «Зенит», может вернуться в «Порту». Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Космос
В NASA запечатлели одно из лучших фото Юпитера
Один из наиболее интересных глазу обывателя снимков планеты Юпитер сделали сотрудники NASA.
Обновлено в 07:01
Политика
Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда
Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии.
Обновлено в 12:44
Футбол
Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией
Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Общество
Умер старший сын Николая Цуканова
В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Курение может навредить вашему ребенку
Эксперты провели исследование и выяснили, что все виды курения родителей были связаны с риском врожденных пороков: курение отца увеличивало риск появления детей с врожденными уродствами в 2 раза, а женщины, которые курили во время беременности, имели высокую вероятность рождения ребенка с пороком сердца.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Экс-владельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше.
Обновлено в 17:20
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Интернет
Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников
Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов
В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе
Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
Обновлено в 09:57
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Политика
В ЕС опровергли слухи о расследовании против Порошенко
Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено в 14:35
Хоккей
Тротц провел 1600-ю игру в НХЛ. Он четвертый в списке тренеров
Главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц провел свой 1600-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Его команда приняла на своем льду "Аризону".
Обновлено в 17:17
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено в 16:38
Футбол
Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020
Сборная Польши одержала победу над национальной командой Латвии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:55
Футбол
«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ
Обновлено в 08:55
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Петербурге ребенок упал в шахту лифта, пытаясь сделать селфи
В Петербурге 11-летний мальчик упал с высоты четвертого этажа в шахту лифта, пытаясь сделать селфи.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25