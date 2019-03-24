Футбол
Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»Sport24.ru вчера в 16:49
Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом. Халк играл в «Порту» с 2008 по 2012 год, откуда впоследствии перешел в «Зенит».
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Халк: «Возвращение в „Порту“? Можете придержать для меня майку с 12-м номером»
Бомбардир.рувчера в 08:41
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Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
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Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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Обновлено вчера в 22:43
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По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
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Доля кредитных машин в продажах достигла максимума
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