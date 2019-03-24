Футбол

Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»Sport24.ru вчера в 16:49

Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом. Халк играл в «Порту» с 2008 по 2012 год, откуда впоследствии перешел в «Зенит».
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СМИ: Халк может вернуться в «Порту»

Матч ТВвчера в 16:30

Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»

Sport24.ruвчера в 16:49

СМИ: Халк может вернуться в «Порту»

Sportbox.RUвчера в 16:30

СМИ: Халк может вернуться в «Порту»

RT на русскомвчера в 18:51

Халк может вернуться в «Порту»

Soccer.ruвчера в 16:25

СМИ: Халк может вернуться в «Порту»

Спорт-Экспрессвчера в 16:04

Халк: «Возвращение в „Порту“? Можете придержать для меня майку с 12-м номером»

Бомбардир.рувчера в 08:41
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В США оценили эффективность российского Су-35С

Обновлено вчера в 11:38
Политика

Итальянского журналиста не пустили на Украину

Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, несмотря на наличие аккредитации в МИД Украины.
Обновлено в 03:37
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Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал

Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика

Обновлено в 02:46
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В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

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Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия

Неизвестные попытались поджечь мечеть в Калифорнии

В Калифорнии неизвестные попытались поджечь мечеть и оставили послание, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя полицейского управления Эскондидо Крис Лик.
Обновлено в 04:04
Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 03:24
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Домохозяйка победила на выборах мэра Усть–Илимска Иркутской области

Обновлено в 03:03
Кино

В Екатеринбурге ищут актеров для съемки в сериале с Сергеем Буруновым

Обновлено в 00:55
Политика

Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов

Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Источник объяснил цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 04:00
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Российских звезд обвинили лицемерии на похоронах Началовой

Обновлено в 04:18
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Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Футбол

Куман: «В концовке подумал, что немцы забьют»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился эмоциями от поражения от сборной Германии в матче квалификации Евро-2020 .
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Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Общество

Скончался сын полпреда президента в УрФО Николая Цуканова

Обновлено в 02:02
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

20 лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии

Ровно двадцать лет назад НАТО начала военную операцию против Союзной Республики Югославии.
Обновлено 23 марта в 15:17
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы

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По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше

Обновлено в 01:12
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Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Обновлено в 00:30
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В Раде оценили последствия потери транзита российского газа

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

В сторону США движется новый караван мигрантов

Как сообщает издание, примерно два месяца переселенцы провели в районе приграничного города Мексики Тапачула, а последний караван в сторону границ США стартовал в январе из Гондураса, но насчитывал он в три раза меньше мигрантов – примерно 400 человек.
Обновлено в 01:43
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Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году

В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Экономика

Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей

Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
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Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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