Футбол
Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»Sport24.ru вчера в 16:49
Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом. Халк играл в «Порту» с 2008 по 2012 год, откуда впоследствии перешел в «Зенит».
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Халк: «Возвращение в „Порту“? Можете придержать для меня майку с 12-м номером»
Бомбардир.рувчера в 08:41
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Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35С
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Итальянского журналиста не пустили на Украину
Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, несмотря на наличие аккредитации в МИД Украины.
Обновлено в 03:37
Футбол
Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия
Неизвестные попытались поджечь мечеть в Калифорнии
В Калифорнии неизвестные попытались поджечь мечеть и оставили послание, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя полицейского управления Эскондидо Крис Лик.
Обновлено в 04:04
Политика
В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар
Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 03:24
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Российских звезд обвинили лицемерии на похоронах Началовой
Обновлено в 04:18
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Футбол
Куман: «В концовке подумал, что немцы забьют»
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился эмоциями от поражения от сборной Германии в матче квалификации Евро-2020 .
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Общество
Скончался сын полпреда президента в УрФО Николая Цуканова
Обновлено в 02:02
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
20 лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии
Ровно двадцать лет назад НАТО начала военную операцию против Союзной Республики Югославии.
Обновлено 23 марта в 15:17
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Раде оценили последствия потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
В сторону США движется новый караван мигрантов
Как сообщает издание, примерно два месяца переселенцы провели в районе приграничного города Мексики Тапачула, а последний караван в сторону границ США стартовал в январе из Гондураса, но насчитывал он в три раза меньше мигрантов – примерно 400 человек.
Обновлено в 01:43
Авто
Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году
В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Экономика
Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03