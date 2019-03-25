Футбол

Халк помог «Порту» переходом в «Зенит»Газета.Ru 13:41

Футболист переехал в Санкт-Петербург в 2012 году, перейдя в "Зенит" из "Порту". По словам игрока, он оставил португальскую команду, чтоб помочь руководству.
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Халк раскрыл подробности перехода из «Порту» в «Зенит»

Спорт день за днем10:54

Халк: «В „Порту“ сказали, что мой переход в „Зенит“ спасет клуб»

Спорт-Экспресс11:18

Халк — о переходе в «Зенит»: «Я хотел нового вызова, а „Порту“ нужны были деньги»

Матч ТВ11:01

Халк — о переходе в «Зенит»: «Я хотел нового вызова, а „Порту“ нужны были деньги»

Sportbox.RU11:01

Халк — о переходе в «Зенит»: «Нужно было спасти „Порту“, иначе они оказались бы в тяжелой ситуации»

Sport24.ru11:26

Халк: «Мне сказали, что своим переходом в „Зенит“ я могу помочь „Порту“. Я хотел новый вызов и поэтому ушел»

Бомбардир.ру11:39

Халк может вернуться в «Порту»

Soccer.ruвчера в 16:25
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Хоккей

Матч «Толпар» — «Авто» стал самым продолжительным в истории МХЛ

Обновлено в 13:29
Гаджеты

Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard

Корпорация Apple в понедельник представила платежный сервис Apple Card.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном

Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 11:48
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Политика

Албания отменит визы для россиян

Отмена виз для ряда стран является традиционной мерой Албании по привлечению туристов в страну.
Обновлено в 09:51
Политика

МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам

МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Финансы

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:56
Футбол

Валитова: врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к Кокорину

Супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что клубные врачи не получили разрешение посетить футболиста в СИЗО.
Обновлено в 12:11
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Здоровье

Геннадия Онищенко поставили в пример

Другим примером взаимодействия между экологической общественностью и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека стал диалог в отношении самих ПДК.
Обновлено в 13:10
Экономика

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Происшествия

СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии

В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Политика

В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом

Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Обновлено в 11:52
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Экономика

Экономист оценил в 10 тыс. рублей затраты каждого россиянина на Крым

Обновлено в 06:49
Политика

Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата

Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.
Обновлено 23 марта в 10:10
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
Обновлено в 06:57
Политика

Зюганов заявил, что в мире «вновь запахло большой войной»

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в рамках международной научной конференции «Время Коминтерна» заявил, что, по его мнению, в мире «вновь запахло большой войной».
Обновлено в 06:54
Финансы

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% раньше 2024 года.
Обновлено в 11:20
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика

Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе

Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.
Обновлено в 10:19
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Skype

Сбой в работе сервиса для звонков и чата Skype наблюдается в городах США, Бразилии и Европы.
Обновлено в 11:53
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