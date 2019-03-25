Футбол
Халк помог «Порту» переходом в «Зенит»Газета.Ru 13:41
Футболист переехал в Санкт-Петербург в 2012 году, перейдя в "Зенит" из "Порту". По словам игрока, он оставил португальскую команду, чтоб помочь руководству.
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Гаджеты
Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard
Корпорация Apple в понедельник представила платежный сервис Apple Card.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном
Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 11:48
Политика
Албания отменит визы для россиян
Отмена виз для ряда стран является традиционной мерой Албании по привлечению туристов в страну.
Обновлено в 09:51
Политика
МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам
МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Финансы
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:56
Футбол
Валитова: врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к Кокорину
Супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что клубные врачи не получили разрешение посетить футболиста в СИЗО.
Обновлено в 12:11
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Здоровье
Геннадия Онищенко поставили в пример
Другим примером взаимодействия между экологической общественностью и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека стал диалог в отношении самих ПДК.
Обновлено в 13:10
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Происшествия
СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии
В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Обновлено в 11:52
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Политика
Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.
Обновлено 23 марта в 10:10
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
Обновлено в 06:57
Политика
Зюганов заявил, что в мире «вновь запахло большой войной»
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в рамках международной научной конференции «Время Коминтерна» заявил, что, по его мнению, в мире «вновь запахло большой войной».
Обновлено в 06:54
Финансы
Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% раньше 2024 года.
Обновлено в 11:20
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе
Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.
Обновлено в 10:19
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Skype
Сбой в работе сервиса для звонков и чата Skype наблюдается в городах США, Бразилии и Европы.
Обновлено в 11:53