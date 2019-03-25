Халк помог «Порту» переходом в «Зенит»Газета.Ru 13:41

Футболист переехал в Санкт-Петербург в 2012 году, перейдя в "Зенит" из "Порту". По словам игрока, он оставил португальскую команду, чтоб помочь руководству.

Спорт день за днем

Гаджеты Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard Корпорация Apple в понедельник представила платежный сервис Apple Card.

Происшествия Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.

Политика Албания отменит визы для россиян Отмена виз для ряда стран является традиционной мерой Албании по привлечению туристов в страну.

Политика МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.

Политика СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.

Финансы Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17% Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол Валитова: врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к Кокорину Супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что клубные врачи не получили разрешение посетить футболиста в СИЗО.

Здоровье Геннадия Онищенко поставили в пример Другим примером взаимодействия между экологической общественностью и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека стал диалог в отношении самих ПДК.

Экономика Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.

Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Происшествия СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.

Политика В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.

Политика Зюганов заявил, что в мире «вновь запахло большой войной» Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в рамках международной научной конференции «Время Коминтерна» заявил, что, по его мнению, в мире «вновь запахло большой войной».

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.