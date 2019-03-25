Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»Евро-футбол.ру 14:39

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит". "Порту" получил предложение от "Зенита", а я хотел уйти, чтобы получить новый вызов.

Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»

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