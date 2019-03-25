Футбол

Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»Евро-футбол.ру 14:39

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит". "Порту" получил предложение от "Зенита", а я хотел уйти, чтобы получить новый вызов.
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Халк раскрыл подробности перехода из «Порту» в «Зенит»

Спорт день за днем10:54

Халк: «В „Порту“ сказали, что мой переход в „Зенит“ спасет клуб»

Спорт-Экспресс11:18

Халк — о переходе в «Зенит»: «Я хотел нового вызова, а „Порту“ нужны были деньги»

Матч ТВ11:01

Халк — о переходе в «Зенит»: «Я хотел нового вызова, а „Порту“ нужны были деньги»

Sportbox.RU11:01

Халк — о переходе в «Зенит»: «Нужно было спасти „Порту“, иначе они оказались бы в тяжелой ситуации»

Sport24.ru11:26

Халк: «Мне сказали, что своим переходом в „Зенит“ я могу помочь „Порту“. Я хотел новый вызов и поэтому ушел»

Бомбардир.ру11:39

Халк может вернуться в «Порту»

Soccer.ruвчера в 16:25
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Политика

Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Обновлено в 17:37
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Обновлено в 15:14
Кино

Зак Снайдер рассказал, какой изначально была «Лига справедливости»

Режиссер Зак Снайдер на благотворительном вечере в Пасадене рассказал, что студия Warner Bros. сильно изменила его видение «Лиги справедливости».
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.
Обновлено в 18:30
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Павел Майков увел жену у своего лучшего друга

Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя

Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.
Обновлено в 09:29
Политика

Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов

Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
Футбол

Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС

«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Наука

Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo

Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Общество

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Экономика

Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз

Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено в 15:53
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

США испытали над Тихим океаном две противоракеты

Две противоракеты испытали над Тихим океаном США.
Обновлено в 17:39
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских

Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Политика

Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:33
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Культура

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 09:02
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Хоккей

Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Происшествия

Двое пострадали в ДТП на «Скандинавии»

Обновлено в 16:04
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
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