Футбол
Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»Евро-футбол.ру вчера в 14:39
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит". "Порту" получил предложение от "Зенита", а я хотел уйти, чтобы получить новый вызов.
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Халк — о переходе в «Зенит»: «Я хотел нового вызова, а „Порту“ нужны были деньги»
Sportbox.RUвчера в 11:01
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