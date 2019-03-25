Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»Евро-футбол.ру вчера в 14:39

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит". "Порту" получил предложение от "Зенита", а я хотел уйти, чтобы получить новый вызов.

Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»

Спорт день за днем

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении профессиональной карьеры бойца.

Происшествия В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.

Культура Во Владимирской области на культурные проекты выделят 700 млн рублей Во Владимирской области планируют реализовать проекты Культурная среда, Творческие люди и Цифровая культура.

Происшествия Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Политика Росгвардия сформировала в Керчи бригаду для охраны Крымского моста «Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада»,— рассказал генерал.

Общество В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.

Футбол Роналду назвал сроки восстановления после травмы Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".

Кино Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов» Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".

Политика Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.

Энергетика Умные счетчики увеличат россиянам квартплату В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Шоу-бизнес Рустам Солнцев раскритиковал Жасмин, приехавшую на «Бентли» на похороны Началовой Несколько дней назад певица Жасмин приехала на Троекуровское кладбище на дорогом автомобиле «бентли», стоимость которого, по предварительным подсчетам, составляет свыше 30 миллионов рублей.

Происшествия Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.

Армия и оружие Минобороны: трое российских военных погибли в Сирии Трое российских военнослужащих погибли в бою с боевиками в Сирии, сообщает Минобороны.

Политика Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.

Экономика Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.

Происшествия На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.

Космос Китай активизирует совместные космические исследования с Европой Синьхуа 25 марта, со ссылкой на информацию, полученную от Академии наук Китая, сообщает о запущенном совместном китайско-европейском проекте исследования взаимодействий между солнечным ветром и земной магнитосферой.

Политика Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Транспорт Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.

Наука Физики построили первый универсальный генератор запутанных фотонов Китайские физики построили первый генератор запутанных фотонов, который удовлетворяет четырем ключевым критериям: работает только «по требованию», создает фотоны с высокой степенью запутанности, неразличимости и эффективности.