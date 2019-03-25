Футбол

Халк: «Порту» нужна была помощь, и я ушёл в «Зенит»Чемпионат 10:28

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о переходе из «Порту» в петербургский «Зенит».
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Халк — о переходе в «Зенит»: «Нужно было спасти „Порту“, иначе они оказались бы в тяжелой ситуации»

Sport24.ru11:26

Халк: «В „Порту“ сказали, что мой переход в „Зенит“ спасет клуб»

Спорт-Экспресс11:18

Халк: «Мне сказали, что своим переходом в „Зенит“ я могу помочь „Порту“. Я хотел новый вызов и поэтому ушел»

Бомбардир.ру11:39

Халк — о переходе в «Зенит»: «Я хотел нового вызова, а „Порту“ нужны были деньги»

Sportbox.RU11:01

Халк раскрыл подробности перехода из «Порту» в «Зенит»

Спорт день за днем10:54

Халк — о переходе в «Зенит»: «Я хотел нового вызова, а „Порту“ нужны были деньги»

Матч ТВ11:01

Халк может вернуться в «Порту»

Soccer.ruвчера в 16:25
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Происшествия

На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

В США скопировали российский истребитель Су-35

Разработчики из США решили скопировать российский истребитель Су-35.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова

Украинская полиция намерена на 90% отказаться от автоматов Калашникова, заменив их европейским оружием, заявил глава ведомства Сергей Князев.
Обновлено в 08:00
Футбол

«Кардифф» не собирается платить «Нанту» за трансфер Салы

Руководство «Кардиффа» приняло решение не выплачивать деньги за трансфер форварда Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.
Обновлено в 04:55
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Финансы

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% раньше 2024 года.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви

Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.
Обновлено в 06:48
Общество

Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве

Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.
Обновлено в 09:22
Космос

Астрономы определили место возникновения Юпитера

Обновлено в 08:04
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Экономика

Минфин предложил повысить минимальные цены на игристые вина

Министерство финансов России выступило за повышение минимальной розничной цены на бутылку игристого вина емкостью 0,75 л до 207 руб. Проект ведомственного приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

После родов певица Нюша «упала в цене»

Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму

Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 10:55
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Елена Беркова впервые озвучила причины развода с Андреем Стояновым

Беркова, наконец, тоже прокомментировала развод со Стояновым.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы

Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика

Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки

Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Дацик обвиняется в избиении собственных детей

Обновлено в 11:46
Происшествия

В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»

Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Обновлено в 10:58
Футбол

Андреа Пирло: «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона»

«Ювентус» может их уничтожить в плане физической мощи. «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона».
Обновлено в 12:15
Политика

Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о Грузии

Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса.
Обновлено в 11:41
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Экономика

«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год

Совет директоров розничной сети «Магнит» рекомендовал выплатить 16,9 млрд рублей дивидендов на основании финансовых результатов за 2018 год.
Обновлено в 03:16
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